Kabeldiebe schlagen auf Bahnstrecken zu Zweimal nahmen Polizisten am Montag solche Verbrechen auf. Betroffen war unter anderem die Strecke der Schmalspurbahn von Zittau in Richtung Zittauer Gebirge.

Symbolbild © dpa

Zittau. Auf der Strecke der Schmalspurbahn von Zittau in Richtung Zittauer Gebirge haben unbekannte Täter am Montag etwa 82 Meter Signalkabel aus dem Kabelschacht entwendet, wie die Bundespolizeiinspektion Ebersbach mitteilt. Der Diebstahl geschah nahe der Gubenstraße in Zittau.

Auch die Bahnstrecke zwischen Mittelherwigsdorf und Zittau wurde zum Angriffspunkt der Täter. Am Montag gegen 23:20 Uhr informierte der Fahrdienstleiter des elektronischen Stellwerkes in Bischofswerda die Bundespolizei über eine Störungsmeldung. Vermutlich haben Kabeldiebe diese Störung auf der Strecke ausgelöst. Bei den Kabeln handelt es sich hauptsächlich um Streckenfernmelde- und Signalkabel.

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (szo)

