Kabeldefekt sorgt für Stromausfall In Königsbrück, Laußnitz und Höckendorf ging Dienstagabend das Licht aus. 1600 Kunden waren betroffen.

Ein defektes Mittelspannungskabel hat am Dienstagabend zu einem Stromausfall in Königsbrück und Teilen von Laußnitz und Höckendorf geführt. 1600 Kunden waren betroffen, teilte die Enso jetzt auf SZ-Nachfrage mit. In vielen Haushalten ging deshalb 22.28 Uhr das Licht aus. „Durch Umschaltmaßnahmen innerhalb des Stromnetzes konnten zeitnah die betroffenen Kunden wieder mit Strom versorgt werden“, sagt Unternehmenssprecherin Birgit Freund. 23.10 Uhr waren deshalb alle Haushalte wieder im Netz.

Der Defekt am Mittelspannungskabel zeigte sich im Stadtbereich von Königsbrück, zwischen Kirche und Schloss. Das Problem führte zu einem Kurzschluss, weshalb ein Schutzgerät im Umspannwerk Königsbrück automatisch den Strom für die Kunden abstellte. Die Enso hat am Mittwoch mit der Vorbereitung der Reparatur begonnen. Ein Messwagen ortete die genaue Fehlerstelle. Anschließend soll das Kabel freigelegt und repariert werden.

Die Stromunterbrechung in Königsbrück, Laußnitz und Höckendorf erinnert an einen ähnlichen Fall an einem Freitagnachmittag vor fast zwei Wochen. Ein Schutzrelais im Umspannwerk Kamenz zeigte damals Parameter an, die so nicht gegeben waren, und nahm verschiedene Stromabgänge außer Betrieb. Teile von Kamenz, Elstra, Steina, Bernbruch, aber auch Nebelschütz waren betroffen.

