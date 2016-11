Kabarettistin liest Grundschülern vor Ellen Schaller kommt am 18. November in die Grundschule des Pirnaer Ortsteils Graupa, um den Schülern vorzulesen.

Die Kabarettistin Ellen Schaller kommt nach Graupa. © PR

Pirna. Auch diesmal klinkt sich die Grundschule des Pirnaer Ortsteils Graupa wieder in die bundesweite Vorlese-Aktion ein, zu der die Stiftung Lesen am 18. November aufruft. Die bekannte Kabarettistin Ellen Schaller kommt am Vormittag in die Bildungsstätte und will den Graupaer Mädchen und Jungen etwas vorlesen. „Sich Zeit für die Kinder zu nehmen, und damit die Freude am Lesen wecken, ist Ellen Schaller ein besonderes Bedürfnis“, erklärt Silke Peters, Lehrerin an der Grundschule Graupa. Dies ist auch Ziel des bundesweiten Vorlesetages. Gastleserin Ellen Schaller wurde 1965 als jüngste Tochter des Kabarettautors Wolfgang Schaller in Görlitz geboren. 1983 ging sie an die Berliner Schauspielschule. Nach Engagements u.a. in Zwickau und Bautzen bekam sie ein Angebot aus Chemnitz als Kabarettistin. Mittlerweile gastiert sie mit verschiedenen Soloprogrammen im Osten von Deutschland. (hui)

zur Startseite