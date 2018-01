Kabarett mit Peter Kube Für das Event am Sonnabend im Bürgerhaus Niesky gibt es noch Karten im Vorverkauf. Diese und weitere Veranstaltungen finden Sie im sz-veranstaltungskalender.com.

Peter Kube, Frontmann des Zwinger-Trios, mit dem Programm „Das Faultier im Dauerstress“ © Robert Jentzsch

Niesky. Die Kabarett-Veranstaltung „Das Faultier im Dauerstress“ mit Peter Kube von der Gruppe Zwingertrio aus Dresden findet am Sonnabend im Bürgerhaus Niesky, Muskauer Straße 31-35, statt. Faultiere, das ist bekannt, hängen am liebsten den ganzen Tag so rum. Wenn so ein Kerlchen dann Stress hat, wird’s heiter, wie der Schauspieler Peter Kube, bekannt auch vom „Zwingertrio“, für seinen Soloabend ankündigt.

Karten gibt es für 19 Euro im Vorverkauf; an der Abendkasse kosten sie 22 Euro. Die Veranstaltung geht von 20 bis 22.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. (szo/mrc)

zur Startseite