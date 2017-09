Kabarett in der Theaterscheune Gisela Oechelhäuser, eine der Großen der Kabarettszene, kommt mit ihrem letzten Soloprogramm nach Rietschen. Natürlich ist in der Lausitz noch viel mehr los. Wer noch nicht weiß, was er am Wochenende anfangen soll, findet auf unter www.sz-veranstaltungskalender.com mit wenigen Klicks ganz viele Ideen.

© PR

Gisela Oechelhäuser – die Grand-Dame des ostdeutschen Kabaretts – lädt am Freitag, 20 Uhr, nach Rietschen, in die Theaterscheune im Erlichthof, ein. „Selber schuld“ wird ihr letztes großes Solo sein – ein intelligent-ordinärer Parforce-Ritt durch Absurdistan, hinab in die Abgründe der Mitleidlosigkeit, hinauf auf die Gipfel der Rücksichtslosigkeit, über die Gräber im Mittelmeer direkt hinein in das Fest der Volksmusik. Die Kabarettistin Gisela Oechelhäuser gehört zu den Großen in der deutschen Kabarettszene. Zum wiederholten Male ist es gelungen, Sie in die Rietschener Theaterscheune einzuladen. Gisela Oechelhäuser steht seit über vierzig Jahren auf der Kabarettbühne. Aufhören? Für Sie nicht vorstellbar. Gisela Oechelhäuser zielt auf den Kopf und trifft das Zwerchfell. Wer da nicht lacht, ist „Selber schuld.“ Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten gibt es noch an der Abendkasse.

zur Startseite