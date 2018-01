Kabarett im Rothenburger Martinshof „Und ewig bockt das Weib - und immer zickt der Mann!“ heißt das Programm der Theaterscheine Dresden. Diese und weitere Veranstaltungen bietet der sz-veranstaltungskalender.com.

Im Brüderhaus-Saal des Martinshofs wird am Freitagabend, ab 19 Uhr, das Zwerchfell strapaziert. Die Theatermanufaktur Dresden gastiert mit dem Programm „Und ewig bockt das Weib - und immer zickt der Mann!“ Mann und Frau ziehen sich magisch an – und aus! Warum? Wirklich nur zur Zeugung von Artgenossen? Oder göttliche Vorsehung?? Ist doch der ideale Partner so schwer zu finden: Prinzen wachsen nicht auf Bäumen! Und wenn man DEN Partner einmal gefunden hat, wie hält man ihn?? Hilft da ein Ehevertrag, der die gegenseitige Nutzung der Geschlechtsorgane erlaubt? Diese und andere Fragen beantworten, gewürzt mit Witz, Charme und Gesang, Bianka Heuser, Jörg Bretschneider und Gerhard Händel von der Dresdner Theatermanufaktur. Der Eintritt kostet 12 Euro.

