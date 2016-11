Kabarett im neuen DDR-Museum Am Sonnabend lädt Peter Simmel in die neuen Räume am Albertplatz ein. Der Eintritt zum Bühnenprogramm ist kostenlos.

Pause im DDR-Betrieb – eins der Fotos in der neuen DDR-Ausstellung am Albertplatz. © Jürgen Matschie

Der Edeka-Märkte-Betreiber Peter Simmel macht jetzt Ernst mit seinem Plan, das Radebeuler DDR-Museum nach Dresden zu überführen. An diesem Sonnabend, 16 Uhr, gibt es die erste Aktion in den künftigen Ausstellungsräumen im Simmel-Center und dem Hochhaus am Albertplatz.

Peter Simmel: „Ich lade alle Interessierten ein, in unsere Ausstellung von DDR-Fotografen zu kommen.“ Ab 16 Uhr sind die großen Glastüren für die Fotoschau geöffnet, die bis zum 14. Januar immer zu den Öffnungszeiten des Einkaufszentrums kostenfrei besucht werden kann.

Eine Stunde nach der Fotoschau-Eröffnung, 17 Uhr am Sonnabend, wird es in den Räumen ein Kabarett mit Gerd Zimmermann und Freunden geben – Thema: So war’s früher, so ist es heute. Auch zu dieser Veranstaltung ist der Eintritt frei. „Wir werden etwa 100 Sitzplätze haben. Ich bin auf die Besucher gespannt“, sagt Peter Simmel. Er habe für Sonnabend auch die Mitglieder des im Sommer gegründeten Museumsvereins eingeladen. Die Vorbereitungen für die neue Ausstellung mit Exponaten aus dem Radebeuler DDR-Museum sind in den letzten Wochen weiter vorangekommen. Der Fußboden ist eingebracht, die ersten Stellwände werden gerade montiert, sagt Werner Steiner, der als Museumsgestalter dafür die Verantwortung hat.

Bis zum 23. Dezember wird das DDR-Museum noch in Radebeul an der Meißner Straße, Ecke Wasastraße von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Danach soll der Umzug nach Dresden beginnen.

