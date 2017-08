Kabarett im Erlichthof will „mindestens perfekt“ sein

Das Kabarett-Duo „Mund-Winkel“ aus Wittenberg ist mit seinem Programm „Mindestens perfekt“ derzeit in vielen Städten auf Tour. © PR

Die Theaterscheune des Erlichthofs lädt mal wieder ein. Am Freitag sind René Lenz und Tobias Grunemann vom Kabarett „Mund-Winkel“ aus Wittenberg zu Gast. Laut Veranstalter unterhalten sie die Gäste in ihrem Programm „Mindestens perfekt“ mit skurrilen Gedichten, schrägen Liedern, messerscharfen Wortgefechten und allerhand Schabernack gepaart mit tiefsinnigen Momenten. Der Eine, Tobias Grunemann, will dabei eine perfekte Unterhaltungsshow bieten, während der Andere, René Lenz, sich eher als Künstler sieht und allerhand Gedichte kreiert. So entsteht ein fröhlicher Abend voller Reimereien, wie es heißt.

Die Veranstaltung beginnt am 25. August um 20 Uhr, der Einlass beginnt bereits eine halbe Stunde eher. Karten gibt es für 15 Euro beim Erlichthof. (szo)

