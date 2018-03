Kabarett im Erlichthof

Am Freitagabend ist im Erlichthof Kabarett-Zeit. © André Schulze

Rietschen. Am Freitagabend, ab 20 Uhr, wird im Rietschener Erlichthof wieder Kabarett geboten. Es geht um „Vier Wände für ein Halleluja“. Das neue Soloprogramm der Kabarettistin Heidi Friedrich ist eine Expedition in den deutschen Immobiliendschungel, zu Mietnomaden, Immobilienhaien und zu Menschen, die einfach nur schön wohnen wollen, ohne dass ihr komplettes Gehalt dafür draufgeht und sie in begehrter Innenstadtlage unter Stuckdecken verhungern. Der Eintritt kostet 15 Euro.

