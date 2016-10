JVA vergrößert Pilgerstätte Im Garten des offenen Vollzuges sollen Gefangene in Kontakt mit Menschen von außerhalb des Gefängnisses kommen.

Mit dem Pflanzen eines Apfelbaums wird am 1. November der Begegnungsgarten im Zeithainer Gefängnis eingeweiht. Das Areal befindet sich im Garten des offenen Vollzugs und erweitert die Pilgeroase. Diese besteht seit vorigem Jahr. Wanderer, die auf ihrer Tour entlang des ökumenischen Pilgerwegs unterwegs sind, können auf dem JVA-Gelände rasten und dabei mit Inhaftierten ins Gespräch kommen. Das Ganze ist ein Behandlungsangebot der Justizvollzugsanstalt. Die Einrichtung will über die Pilgeroase vor allem Gefangenen, die kurz vor der Entlassung stehen, Kontakte mit Menschen außerhalb des Gefängnisses ermöglichen. „Außenkontakte sind zentraler Bestandteil der Integration von Inhaftierten, die nur gelingen kann, wenn diese positive soziale Beziehungen erhalten oder aufbauen können“, so JVA-Sprecher Benno Kretzschmar.

Zur Einweihung des neuen Begegnungsgartens am Dienstag um 10 Uhr hat sich auch Superintendent Andreas Beuchel vom Kirchbezirk Meißen-Großenhain angesagt. (SZ)

