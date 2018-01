JVA mit Crystal-Therapie erfolgreich Zum siebenten Mal startet jetzt eine kleine Gruppe Häftlinge mit der einjährigen Maßnahme. Die Warteliste dafür ist lang.

JVA-Chef Oliver Schmidt (li.) zeigt dem SPD-Landtagsabgeordneten Harald Baumann-Hasske auf dessen Gefängnistour die Küche der Suchttherapiestation. Hier versorgen sich die Gefangenen selbst. © Sebastian Schultz

Zeithain. Der Tag ist vom Wecken morgens um sechs bis zum Einschluss abends um neun straff durchgeplant. Körperpflege und Hofgang, Entspannungsrunden und Therapiesitzungen, Mahlzeiten und Küchendienst – jede Woche gibt es einen A4-großen Plan, der für alle gut sichtbar auf der Station A 3 der JVA Zeithain hängt. „Das ist eine große Umstellung für die Gefangenen, die zu uns kommen“, sagt Frau Pluta, Therapeutin auf der Zeithainer Suchttherapiestation. Seit 2014 werden dort vor allem crystalabhängige Häftlinge betreut. Im Januar startete jetzt bereits die siebente Gruppe.

Etwa 30 Bewerbungen aus sächsischen Gefängnissen sind dieses Mal für die acht Plätze eingegangen. Die meisten der Bewerber sitzen wegen Beschaffungskriminalität hinter Gittern, haben noch ein bis eineinhalb Jahren Haft vor sich und wollen mit der Therapie endlich den nötigen Abstand von der Droge gewinnen. Das verlange ihnen aber auch im Knast viel Disziplin ab. „Auf Pünktlichkeit und andere Regeln legen wir hier viel Wert“, sagt Frau Pluta, die zusammen mit vier Vollzugsbediensteten, einer Psychologin und weiteren Therapeuten die Station betreut. So gelte unter anderem zu Beginn der Therapie eine fünfmonatige Kontaktsperre zu Mitgefangenen, würde bei körperlicher Gewalt die Therapie sofort abgebrochen und gebe es bei Unpünktlichkeit Strafpunkte. Summieren die sich, ist auch schon mal eine Geldstrafe zugunsten eines gemeinnützigen Zweckes fällig, erzählt Frau Pluta. Für die Gefangenen, die nur wenig finanzielle Mittel zur Verfügung haben, sei das ein deftiger Denkzettel.

Wer durchhält, könne jedoch schon nach dem dritten Monat auf erste Lockerungen hoffen – zum Beispiel in Form eines Einkaufes in einem nahe gelegenen Supermarkt. Nach neun Monaten zieht die Gruppe dann in der Regel in den offenen Vollzug um – der Auszug der sechsten Gruppe ist beispielsweise für den März geplant. Für Rückschläge und Krisen der Teilnehmer im offenen Vollzug hält die Station dann noch vier Plätze bereit. Zum Beispiel, wenn einer der vielen unangekündigten Drogentests positiv ist. „Ein Rückfall ist möglich. Aber auch nur, wenn die Bereitschaft zur Aufarbeitung besteht“, sagt Frau Pluta.

Etwa zwei Drittel der Männer sind letztlich erfolgreich, schätzt die junge Frau die Erfolgsquote der Suchttherapie der vergangenen Jahre ein. Und das allein ist schon bemerkenswert, sagt JVA-Chef Oliver Schmidt. Denn eigentlich gibt es im sächsischen Strafvollzug für Häftlinge mit Drogenproblemen gerade keine Lockerungen. In Zeithain geht man mit der Station aber einen völlig anderen Weg, so Oliver Schmidt. „Der Lockerungsprozess gelingt hier zu nahezu 100 Prozent. Im vergangenen Jahr gab es nur einen Widerruf.“ Er ist deshalb davon überzeugt, dass Zeithain mit der Station einen wichtigen Schritt Richtung Resozialisierung geht: „Die Leute gehen hier raus mit einer echten Chance.“

Was die Häftlinge letztlich daraus machen, ist statistisch allerdings noch nicht erfasst. Zwar seien alle Männer bei ihrer Entlassung an eine Suchtberatungsstelle angebunden, „was hinterher passiert, wissen wir aber nicht“, sagt Frau Pluta. Nur vereinzelt gebe es noch Kontakt zu den Gefangenen. Das soll sich nun aber ändern. Im vergangenen Jahr wurde eine Vereinbarung mit der Diakonie für ein sogenanntes Übergangsmanagement getroffen. Darüber werden die Häftlinge künftig auch noch ein Jahr lang nach der Haft betreut.

