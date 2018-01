Juwelier schießt auf Räuber

Ich hab es schon etliche Mal in verschiedenen Kommentaren geschrieben, und will mich eigentlich nicht ständig wiederholen. Aber was derzeit in diesem Land vor sich geht, spiegelt sich in den Wahlergebnissen der letzten Jahre wieder. In allen Parlamenten, Städte, Länder und Bund. Selbstverteidigung ist ein Grundrecht, man muss sich nicht erst totschlagen lassen. In solchen Situationen hat man einfach gar keine Zeit zum überlegen oder zu prüfen was das für eine Waffe vor meiner Nase ist.