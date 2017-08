Jury schaut sich in Birkwitz um Im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ treten im Landkreis vier Orte an. Ende August müssen sie die erste Hürde nehmen.

Der erste Eindruck wiegt bekanntlich schwer. Blumenschmuck in Gärten und vor Häusern lässt einen Ort gleich viel einladender wirken. Auch auf die Jury. © SZ/Archiv

Der Kreis-Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ geht in die heiße Phase. Oberbärenburg und Schellerhau (beide Stadt Altenberg), Oelsa (Stadt Rabenau) und Birkwitz-Pratzschwitz (Große Kreisstadt Pirna) stehen dieses Jahr im Wettbewerb um das schönste Dorf. Momentan putzen sich die Orte für den Besuch der Jury heraus.

Die Termine für die Dorfrundgänge stehen inzwischen fest: Am 30. August wird sich die Jury vormittags in Oberbärenburg und nachmittags in Schellerhau umsehen, am 31. August vormittags in Birkwitz-Pratzschwitz und nachmittags in Oelsa. Vereinsmitglieder und Ehrenamtliche werden an verschiedenen Stationen, wie zum Beispiel Kindergarten, Feuerwehrhaus, Dorfplatz und Gemeinschaftshaus die Entwicklungen des Dorfes erklären, kündigt das Landratsamt Pirna an. Bei dem Wettbewerb geht es nicht nur um ein schönes Ortsbild, sondern auch um ein aktives Dorfleben und ein tragfähiges Zukunftskonzept für den Ort.

Die Jury besteht aus Vertretern des Landratsames und Mitarbeitern der beiden Leader-Regionen Sächsische Schweiz und Silbernes Erzgebirge. Am 21. September wird Landrat Michael Geisler (CDU) den Sieger auf Landkreisebene bekannt geben. Dieses Dorf nimmt im kommenden Jahr am Landes-Dorfwettbewerb teil. (SZ)

