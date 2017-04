Jury kürt die besten Pinocchio-Bilder Die Werke der Kinder werden im Zittauer Rathaus ausgezeichnet – von einem besonderen Stargast.

Grundschulkinder der 3. und 4. Klasse werden am kommenden Donnerstagnachmittag im Zittauer Rathaus für ihre Beiträge beim Zeichen- und Malwettbewerb „Pinocchios Welt“ ausgezeichnet. Darüber informiert die Stadtverwaltung Zittau in einer Pressemeldung. Die Stadt Zittau hatte im vergangenen Jahr zusammen mit der Christian-Weise-Bibliothek dazu aufgerufen, Kunstwerke rund um die bekannte Holzpuppe einzusenden. Schirmherr ist die Jorio-Vivarelli-Stiftung aus Pistoia in der Toskana, der Partnerstadt von Zittau. Paolo Tesi, ein bekannter Künstler aus Pistoia, der viele Bücher über Pinocchio illustriert hat, wird die Jury leiten, die die besten Zeichnungen auswählt.

Der erste Teil der Geschichte, die Kinder seit Generationen begeistert,wurde vor 136 Jahren von Schriftsteller und Journalist Carlo Collodi vorgestellt, was Anlass für den Wettbewerb war.(SZ)

4. Mai, 14 Uhr, Ratssaal der Stadt Zittau

