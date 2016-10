Jury kürt den Kuchen-Meister Theodor Schulze gewinnt den Backwettbewerb zum zweiten Mal. Wie macht er das nur?

zurück Bild 1 von 3 weiter Die Juroren Silke Zimmermann (li.) Steffi Grafe und Andreas Böhme hatten es schwer, den achten Zinnwalder Kuchenmeister zu küren. 21 Torten und Kuchen wurden zur Bewertung eingereicht. Fotos: / © Lugsteinhof Die Juroren Silke Zimmermann (li.) Steffi Grafe und Andreas Böhme hatten es schwer, den achten Zinnwalder Kuchenmeister zu küren. 21 Torten und Kuchen wurden zur Bewertung eingereicht. Fotos: /

Theodor Schulze gewann wie schon im Vorjahr.

Und das ist der Siegerkuchen.

Ein Mann ist offenbar am Backofen unschlagbar. Dabei ist es sonst seine Frau, die zu Hause in Hirschsprung für die Familien-Leckereien zuständig ist, verrät der neue und alte Zinnwalder Kuchenmeister. Theodor Schulze, den alle nur Theo nennen, hat am Wochenende wieder einen rausgehauen. Er gewann zum zweiten Mal in Folge den osterzgebirgischen Kuchen-Wettbewerb, den das Hotel Lugsteinhof in Zinnwald zum achten Mal veranstaltete. Im vergangenen Jahr dachte er, machst mal mit, bist in Altenberg Stadtrat, und die Sache ist ja auch noch für einen guten Zweck, erzählt er. Denn alle selbst gebackenen Kuchen werden nach der Prämierung zugunsten vom Zinnwalder Kindergarten verkauft. Und er war selbst verblüfft, dass er damals gleich auf Anhieb gewann. Theo Schulze eroberte die Gaumen der Juroren mit einem besonders raffinierten Kuchen. Er brachte Zucchini und Haselnuss zusammen. Geschmack und Kreativität überzeugten die Juroren – und schließlich die Gäste. Das Rezept hatte dabei eine weite Reise hinter sich. „Meine Mutter hatte es früher mal aus Österreich mitgebracht“, erzählt er. Das Büchlein, in dem alles säuberlich notiert ist, hat Theo Schulze aufbewahrt. Und er erinnerte sich an was besonders Feines, als er voriges Jahr zum ersten Mal beim Kuchen-Wettbewerb antrat. Er probierte dann noch etwas herum, verfeinerte die Rezeptur. Doch das war noch gar nichts im Vergleich zu seinem neuerlichen Auftritt am Backofen.

„Meine Philosophie ist, ein Kuchen muss was Charakteristisches haben“, erläutert er. Diesmal sollte es eine Mokka-Komposition sein und ganz nach dem diesjährigen Motto des Lugsteinhofes: „Alles aus einem Topf“. Natürlich durfte im Topfkuchen Zucchini nicht fehlen, „damit der Kuchen schön frisch ist“, erzählt der Backmeister. Er machte sich im Internet kundig, tauschte sich mit Arbeitskollegen aus. Selbst das Amtsgericht in Dippoldiswalde – hier ist Theo Schulze als Schöffe tätig – durfte mit verkosten und urteilte, so erzählt es der Hirschsprunger mit einem Schmunzeln: Schmeckt! „Es hat aber lange gedauert, bis es wirklich nach Mokka geschmeckt hat“, gesteht er. Ungefähr ein halbes Jahr experimentierte er, bis die Mischung stimmte: sieben Löffel Kaffeepulver auf eine Tasse. Das Backwerk verzierte er schließlich noch mit einem Butter-Vanille-Icing, einer Art weißen Guss.

Die Juroren waren begeistert. Theo Schulze holte sich wahrscheinlich schon den ersten Bonuspunkt, weil er sich auf das Lugsteinhof-Programm einließ und tatsächlich einen Topfkuchen zur Bewertung abgab, vermutet Hotel-Chef Jochen Löbel. Und dann schmeckte der Kuchen auch noch besonders gut. Dafür erhielt Theo Schulze einen Wanderpokal und einen Gutschein für ein Drei-Gang-Menü für vier Personen im Lugsteinhof. Auch für die Platzierten gab es Preise. Zweite wurde Corinna Weinhold aus Liebenau und Dritte Rita Böhme aus Geising. Doch Hauptgewinner sind die Kinder. Durch den Kuchenverkauf kamen 405 Euro zusammen. Dafür wird jetzt neues Spielzeug für den Zinnwalder Kindergarten angeschafft. Theo Schulze kann sein Glück kaum fassen: „Ich dachte nicht, dass ich diesmal was mache.“

