Juristische Beratung stark nachgefragt In Neustadt hat sich die anwaltliche Beratungsstelle etabliert. Eine bestimmte Bevölkerungsgruppe profitiert davon.

Das juristische Angebot richtet sich an Bedürftige. © dpa

Neustädter mit geringem Einkommen können sich bei juristischen Problemen kostenlos von einem Rechtsanwalt beraten lassen. In den vergangenen sieben Jahren hat sich die sogenannte anwaltliche Beratungsstelle in Neustadt etabliert. Im vergangenen Jahr hätten sich pro Sprechtag im Schnitt bis zu fünf Bürger juristischen Rat bei den Rechtsexperten in den Räumen am Markt 24 gesucht. In Neustadt ist dieses Büro einmal pro Woche geöffnet, und zwar jeweils donnerstags, von 15.30 bis 17.30 Uhr.

Die Beratungsstelle kann in allen rechtlichen Angelegenheiten genutzt werden, für die nach dem Gesetz Beratungshilfe gewährt werden kann. Das sind rechtliche Angelegenheiten des täglichen Lebens, beispielsweise im Vertrags-, Arbeits-, Familien-, Verwaltungs- und Sozialrecht. Die Beratungsstelle kann nutzen, wer Anspruch auf Beratungshilfe hat. Das sind in der Regel mittellose Bürger. Dazu zählen Hartz-IV-Empfänger und Familien mit unterdurchschnittlichem Einkommen. Neustadt zählt zu einer von zwölf Städten im Freistaat, die solch eine kostenfreie Rechtsberatung anbietet. Die nächste Anlaufstelle befindet sich in Bischofswerda. (SZ/kat)

zur Startseite