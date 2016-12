Jurastudent will in den Bundestag Die FDP nominiert Philipp Hartewig als Direktkandidaten für die Wahl 2017. Er macht sich für fünf Themen stark.

Philipp Hartewig ist seit sieben Jahren bei den Liberalen aktiv und wurde jetzt für die Bundestagswahl nominiert.

Solch ein Ergebnis würden sich wohl viele wünschen. Mit 96 Prozent der Stimmen wurde der Jurastudent Philipp Hartewig von der FDP Mittelsachsen zum Bundestagskandidaten im Wahlkreis 161 nominiert. Der 22-Jährige stammt aus Mittweida, ist seit sieben Jahren aktiv bei den Liberalen und derzeit der Landesvorsitzende der Jungliberalen Aktion (JuliA). Im Wahlkampf möchte er sich auf die Themen Bildung, Bürgerrechte, Europa, Inklusion und soziale Marktwirtschaft konzentrieren. In seiner Vorstellungsrede erklärte Philipp Hartewig: „Die Zeiten, in denen die FDP als Ein-Themen-Partei wahrgenommen wurde, sind vorbei. Wir werden mit einem abwechslungsreichen und modernen Wahlkampf versuchen, besonders junge Wähler in Mittelsachsen zu erreichen.“ (DA)

