Juniorbienen zittern sich zum Erfolg Trotz des Erfolges gegen die HSG Riesa/Oschatz bleibt die rote Laterne aber in Großröhrsdorf.

Etwas löchrig erwies sich die Abwehr der HSG Riesa/Oschatz schon, wie dieses Foto vom HCR-Heimerfolg beweist. © Christian Skomudek

Handball-Oberliga Frauen. Das Juniorteam vom Bundesligisten HC Rödertal hat sein Heimspiel gegen die HSG Riesa/Oschatz vor 76 Zuschauern in einem bis in die Schlussminuten offenen Spiel dank der besseren Nerven mit 32:30 (14:13) gewonnen. Die HCR-Reserve ist mit nunmehr 5:19 Punkten zwar immer noch Letzter, bleibt aber weiter auf Tuchfühlung zu den davor stehenden Mannschaften.

Direkt vor dem Juniorteam steht mit einer Partie weniger der Radeberger SV (6:16), der am vergangenen Wochenende spielfrei war. Doch während der RSV am kommenden Sonnabend ab 19.30 Uhr immerhin auf einen Auswärtssieg im Derby beim SC Hoyerswerda (7:17) hoffen kann, muss der HCR II am Sonntag beim Tabellenzweiten HC Burgenland antreten.

Nach der hohen 27:37-Niederlage eine Woche zuvor in Radeberg mussten die Juniorbienen das Heimspiel gegen Riesa/Oschatz unbedingt gewinnen. Prominente Unterstützung erhielt das Team von Trainer Frank Hein durch Sarolta Selmeci aus der Bundesligamannschaft, die nach mehrwöchiger Verletzungspause erstmals wieder zu einem Einsatz kam. Auch Brigita Ivanauskaite, die für das Juniorteam spielberechtigt ist, war eine wichtige Stütze. Sie war mit ihren insgesamt elf Treffern – davon drei vom Siebenmeterpunkt – auch die treffsicherste Schützin de HCR-Reserve.

Auf der Gegenseite brachte es die routinierte Carmen Schneider sogar auf 14 Tore. Eigentlich sollte es von Beginn an eine klare Angelegenheit werden, da die Gäste in ihren letzten Spielen ebenfalls geschwächelt hatten. Aber es kam ganz anders. Nicht die Gastgeberinnen bestimmten das Spiel, sondern Riesa/Oschatz setzte die ersten Akzente – und das äußerst wirkungsvoll. Die Juniorbienen machten sich das Leben allerdings selbst schwer. Ohne Biss und Durchschlagskraft und mit vielen Fehlabspielen und ungenauen Würfen brachte man die Gäste immer wieder ins Spiel.

Die nahmen diese Einladungen dankend an und führten in den ersten 15 Minuten ständig. Erst nach 18 Minuten gelang dem Juniorteam beim 7:7 erstmals der Ausgleich. Das war aber nur ein Strohfeuer. Bereits nach fünf weiteren Minuten lag die HCR-Reserve schon wieder mit zwei Toren hinten. Erst als bei den Gästen die Kraft etwas nachließ, konnte die Hein-Sieben zur Halbzeit mit 14:13 in Führung gehen. Allerdings wurden in den ersten 30 Minuten allein neun Würfe aus aussichtsreichen Positionen vergeben.

Redebedarf war in der Halbzeitpause also mehr als genug vorhanden. Offensichtlich hatte Coach Hein seine Mädels mit seinen Hinweisen erreicht. Die Mannschaft begann wesentlich konzentrierter und das sollte sich auch sofort auszahlen. Nach zwölf Minuten der zweiten Hälfte führten die Juniorinnen mit 23:18. Jetzt lief das Spiel und die Bienenfans waren zufrieden.

Doch erneut folgte eine Schwächephase mit teilweise anfängerhaften Fehlern und ein eigentlich schon geschlagener Gegner bekam die zweite Luft. In der 50. Spielminute war Riesa/Oschatz beim 25:25 wieder dran. Die Juniorbienen hatten ihre Nerven nicht im Griff und Angst lähmt bekanntlich. Die Schlussphase bot viel Dramatik. Der HCR legte vor, konnte sich aber nicht entscheidend absetzen und so kamen die Gäste immer wieder heran.

Zwei Minuten vor Schluss konnte die Riesaerin Josefine Hessel erneut zum 30:30 ausgleichen. Postwendend brachte Brigita Ivanauskaite die Bienen erneut in Front. Der Gegenangriff der HSG konnte nur unsauber unterbrochen werden. Die Konsequenz: Zeitstrafe gegen Selmeci und Strafwurf. Zum fälligen Siebenmeter nahm sich Hessel erneut den Ball, scheiterte aber an der großartig reagierenden Janine Haasler im HCR-Kasten.

Trotz Unterzahl machte Julia Mauksch mit einer feinen Einzelleistung und dem 32:30 den Sack zu. Trainer Frank Hein meinte nach dem Spiel: „Ich bin erst einmal glücklich, dass wir gewonnen haben. Von verdient möchte ich allerdings nicht sprechen. Das hätte auch ins Auge gehen können. Wir hatten bei den entscheidenden Aktionen am Schluss einfach die besseren Nerven. Das war der Unterschied.“ (az)

Der HC Rödertal II spielte mit: Janine Haasler, Brigita Ivanauskaite (11/3), Nadja Irmisch (6), Sarolta Selmeci (4), Lara Steglich (3), Julia Mauksch (3), Veronika Pathova (2), Tammy Kreibich (2), Claudia Neumann (1), Lisa Loehnig, Lilli Roloff, Romy Schiemann und Emily Damm.

zur Startseite