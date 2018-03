Juniorbienen nehmen die nächste Hürde Im Heimspiel setzt sich die Reserve vom HC Rödertal gegen den HSV Magdeburg durch und klettert damit auf Platz neun.

© dpa

Handball-Oberliga, Frauen. Das Juniorteam des HC Rödertal hat am Sonntag auch die nächste Hürde genommen und das Heimspiel gegen den Tabellennachbarn HSV Magdeburg vor 76 Zuschauern deutlich mit 31:23 (14:12) gewonnen. Mit diesem Sieg zieht die HCR-Reserve mit dem Sieg an Magdeburg vorbei und verbessert sich auf Platz neun. In der Liga bleibt es weiterhin spannend, da sich durch die Absteiger aus der dritten Liga und die eventuellen Aufsteiger aus den Landesligen Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen keine Mannschaft ab Platz acht sicher sein kann.

Der sichtlich entspannte HCR-Trainer Frank Hein meinte nach dem Spiel: „Das war ein ganz wichtiger Sieg. Jeder weiß, wie schnell man unter Leistungsdruck verkrampfen kann. Kompliment an meine Mädels, wie sie das gelöst haben, denn unsere Gäste haben lange Zeit sehr erfolgreich dagegengehalten. Mit dem deutlichen Sieg sind wir jetzt erst einmal im Vorteil. Wir machen zwar immer noch einige Fehler zu viel, aber mit dem Spiel insgesamt war ich sehr zufrieden. Egal, in welcher Formation die Mädels gespielt haben, jede hatte ihren Anteil am Sieg. Nun kommt es darauf an, diese Form in die nächsten Spiele mitzunehmen. Bei aller Freude über den Erfolg – wir sind noch lange nicht durch.“

Optimale Voraussetzungen hatte Hein vor dem Anpfiff allerdings nicht. Nacheinander meldeten sich Lisa Loehnig, Tammy Kreibich und Torfrau Janine Haasler verletzungs- beziehungsweise krankheitsbedingt ab. Da die zweite Torhüterin Theresa Quaas berufsbedingt nicht spielen konnte, musste die halbkranke Haasler dennoch das Tor hüten – und was sie unter diesen Umständen leistete, nötigt größten Respekt ab. Aus dem Bundesligateam kam erneut mit Brigita Ivanauskaite und Michelle Urbicht prominente Unterstützung und so war die Erwartungshaltung vor dem Spiel immerhin verhalten optimistisch.

Die Partie gegen Magdeburg war allerdings ein Vier-Punkte-Spiel. Um im direkten Vergleich ganz sicher zu gehen, musste die HCR-Reserve mit fünf Toren Differenz gewinnen, um den Rückstand aus dem verlorenen Hinspiel zu egalisieren. Die Magdeburger Mädels waren über weite Strecken gleichwertig, am Ende fehlte ihnen einfach die Kraft. Bis zur 14. Minute lagen die Bördestädterinnen zwar knapp, aber ständig in Front, erst dann gelang den Juniorbienen der Ausgleich.

Bis zur 50. Spielminute blieb es beim Stand von 22:19 spannend. Dann machte sich das kräftezehrende Spiel bei den Gästen bemerkbar. Ihre Aktionen waren nicht mehr so druckvoll. Die HCR-Reserve machte drei Tore am Stück und sorgte damit für die Vorentscheidung. (az)

HC Rödertal II mit: Janine Haasler; Brigita Ivanauskaite (7/1), Michelle Urbicht (6), Nadja Irmisch (5), Julia Mauksch (4), Lara Steglich (3), Sandra Szary (3), Claudia Neumann (2), Lilli Roloff (1) und Veronika Parthova.

zur Startseite