Jungwinzer mischen Region auf Für das Fachmagazin Meiningers Weinwelt der Grund, Weine aus Sachsen näher zu betrachten.

Für den Sörnewitzer Matthias Schuh ist es ein Beweis für die professionelle Arbeit, wenn Meiningers Weinwelt dem Weingut mit einem Besuch zu überregionaler Beachtung verhilft. © kairospress

Die Fachzeitschrift Meiningers Weinwelt widmet sich in ihrer aktuellen Ausgabe fünf Jungwinzern der Anbaugebiete Saale-Unstrut und Sachsen. In Sachsen besuchte Autorin Silke Muffang Matthias Schuh (29) vom gleichnamigen Weingut in Sörnewitz und Hendrik Weber (29) von der Sektmanufaktur Perlgut in Meißen. Darüber informiert eine gemeinsame Pressemitteilung beider Jungwinzer.

Weinjournalistin Muffang beleuchtet insbesondere die Arbeitsweise der jungen Winzergeneration. Dabei werde deutlich, wie sich die Philosophien von Matthias Schuh und Hendrik Weber ähneln, heißt es weiter. Beide Winzer würden großen Wert auf nachhaltige Bewirtschaftung ihrer Rebflächen legen und bei der Herstellung ihrer Weine beziehungsweise Sekte keine Qualitätsabstriche akzeptieren. Die Weine und Sekte sollen Herkunft und Besonderheiten des jeweiligen Jahrgangs kompromisslos widerspiegeln.

Für den Sörnewitzer Matthias Schuh ist es ein Beweis für die professionelle Arbeit, wenn Meiningers Weinwelt dem Weingut mit einem Besuch zu überregionaler Beachtung verhilft. Und der Meißner Hendrik Weber freut sich, dass das Fachmagazin schon ein halbes Jahr nach Präsentation seiner ersten Sekte auf seinen kleinen Betrieb in Sachsen aufmerksam geworden ist. „Die Berichterstattung über Matthias Schuh und mich verhilft dem gesamten Anbaugebiet zu neuer Aufmerksamkeit“, ist sich der junge Winzer sicher.

Für Weinwelt-Autorin Silke Muffang steht fest, dass Sachsen und Saale-Unstrut zum einen wegen ihrer Lage im Osten Deutschlands, zum anderen wegen ihrer geringen Größe oft links liegen gelassen werden. „Und jetzt, wo junge Talente die beiden Weinregionen aufmischen, ist es höchste Zeit, das zu ändern“, so ihr Resümee. (SZ)

„Meiningers Weinwelt“ (5/2017), Einzelpreis 7,80 Euro

zur Startseite