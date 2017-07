Jungstörchen geht es gut Die drei kleinen Störche in Bertsdorf entwickeln sich prächtig. Das zeigen sie jetzt auch.

Den Storchennachwuchs in Bertsdorf hat jetzt der Waltersdorfer Hobbyfotograf Gerd Goldberg im Bild festgehalten. Tierfotos sind seine Leidenschaft. Und wie man sieht, haben sich die drei Jungstörche in Bertsdorf in diesem Jahr prächtig entwickelt. Die Elterntiere hatte er im Frühjahr schon beim Nestbau fotografiert. © Gerd Goldberg

