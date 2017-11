Jungliberale für digitale Schule Mit einer Aktion in Döbeln machen sie auf Defizite im Bildungssystem aufmerksam.

Die Jungliberalen puzzeln am bildungspolitischen Flickeneppich. © Dietmar Thomas

Die Jungliberale Aktion Sachsen (Julia) hat am Sonnabend ihren Landeskongress im WelWel in Döbeln abgehalten. Bei einer Aktion puzzelten die Mitglieder einen bildungspolitischen Flickenteppich zusammen, um auf eine Misere in Deutschland aufmerksam zu machen. Jedes Bundesland ist selbst für die Bildungspolitik zuständig und man tut sich schwer, sich auf einheitliche Standards zu einigen.

Für Familien mit Kindern ist nicht nur der Wechsel zwischen den Bundesländern schwierig. „Die Bildungsabschlüsse müssen endlich vergleichbar werden“, sagte der Vorsitzende Philipp Hartewig. In Sachsen seien die Anforderungen beim Abitur höher als in anderen Bundesländern. Julia fordert einen gemeinsamen „Abiturpool“, auszuhandeln über die Kultusministerkonferenz. Oder die Abschaffung des Kooperationsverbotes zwischen Bund und Ländern. Auch die Digitalisierung in den Schulen geht den Jungliberalen zu langsam.

In Döbeln hatten sich an die 50 Jungliberale im Alter zwischen 14 und 30 Jahren getroffen. Unter anderem fordern sie die Abschaffung des Buß- und Bettages in Sachsen, um die Arbeitnehmer bei den Beiträgen zur Pflegeversicherung zu entlasten. Wie Hartewig sagte, steige das Interesse der Jugend an der Politik. „In diesem Jahr sind schon 70 Mitglieder neu eingetreten. Wir werden wohl 100 erreichen.“ Sachsenweit habe Julia rund 200 Mitglieder. (DA/jh)

