Jungfüchse unterliegen im spannenden Finale den Eisbären Die Gläserne Trophäe wandert für ein Jahr in die Hauptstadt. Zum 17. Turnier in einem Jahr soll sie aber in Weißwasser bleiben. Der Nachwuchs ist stark.

Nach der Siegerehrung des Turniers, um den Glasmacherpokal, stellten sich beide Mannschaften des Nachwuchses der Lausitzer Füchse, am Sonnabendabend, in der Eisarena Weißwasser mit ihren Trainern zu einem gemeinsamen Gruppenfoto. Dabei hatte die erste Mannschaft allen Grund, um über den zweiten Platz im Turnier zu jubeln. © Rolf Ullmann

Als am frühen Abend Spielführer Ole stellvertretend für sein ganzes Team den schweren Glaspokal in die Höhe stemmte, war der Jubel bei den kleinen Eisbären aus Berlin riesengroß. Die vielen Zuschauer in der Weißwasseraner Eisarena freuten sich mit den stolzen Gewinnern am Sonnabend. Ein würdiger Abschluss einer ebenso würdigen 16. Auflage des Traditionsturniers. In zwanzig Spielen jagten die jüngsten Wettkampfsportler aus Weißwasser und Niesky, Jonsdorf und Varnsdorf, Wolfsburg, Bayreuth, Crimmitschau und Schönheide, Dresden sowie Berlin der kleinen Hartgummischeibe nach. Die zahlreich mitgereisten Familienangehörige und Freunde, Aktiven und ehemalige Spieler wie Trainer sahen 267 Tore.

Hartwig Schur, eine der Spieler- und Trainerlegenden von Dynamo sagte dazu: „Für die Kleinen ist das der Saisonhöhepunkt. Heute können sie den Großen zeigen, was sie gelernt haben. Schön, dass Weißwasser mit zwei Teams teilnimmt, da können viele Spieler Wettkampferfahrung sammeln. Und von Spiel zu Spiel lässt die Aufregung nach.“ Manfred Buder, eine weitere Legende fügt hinzu: „Solche Turniere sind ganz wichtig, aus der Masse der Spiele und Spieler entstehen Spitzenkräfte, es wird erkennbar, welche Anlagen ein Spieler überhaupt besitzt. Taktik hat noch nicht den Stellenwert, Tore erzielen ja!“ Beide Sportfreunde sind mit der Entwicklung des Eissports hier zufrieden. Im eigens hergerichteten VIP-Raum der Eishalle geben Katja, Janine und Manja Nudeln mit Tomatensoße aus und geben freundlich ihr Bestes. Ihre Kinder Chester, Felix, Isabell und Annabell spielen bei den Füchsen. Helfen, das machen die drei gern, alle Eltern wechseln sich an den verschiedenen Stationen ab. Denn der Tag ist lang, das Angebot groß – und alle sollen zufrieden nach Hause gehen.

Aus Jonsdorf sind Antje, Romy und Anja hier. Manch eine zum ersten Mal, aber sicher nicht das letzte Mal. Alle finden die Veranstaltung richtig gut, die Stimmung super und denken sowieso immer positiv. Sie loben die tolle Tombola mit den 2 000 Preisen. Und die Kinder? Frieda und Finn geben auf dem Eis alles, Quirin würde sich freuen, wenn er heute als Tormann nicht so oft hinter sich greifen muss. Draußen sind die Profis der Füchse auf dem Eis. Die Kinder und Erwachsenen sehen sich die Kunststückchen der Großen genau an. Vielleicht ist heute und hier schon ein Profi von morgen dabei?

Sie loben das Turnier. Sehr gut organisiert, und sie finden die Halle Spitze, von Kälte und Zug keine Spur. Im Souterrain lobt die Mannschaftsführerin Caroline aus Wolfsburg die Veranstaltung in höchsten Tönen. Sie ist die Mutter von Caspar und Augustin und bezeichnet den Tag heute als Pflichttermin, den Turnierklassiker schlechthin. Sie kommen alle gern hierher, übernachten in Bad Muskau. Obwohl die Truppe wegen der Ferien mit vielen jungen Spielern aufgefüllt werden musste, läuft alles super. Ins gleiche Horn stößt auch Marcel Turek, Pressemann, und Patrick Kienscherf, der Trainer der Eisbären Juniors. Sehr gerne seien sie hier. Perfekte Organisation, wunderschöne Halle, der Beste möge gewinnen. Von Rivalität ist nichts zu spüren, eher von Verbundenheit. Ach so, ein Finale gegen die Füchse ist natürlich auch prima. Die Freude bei den Hauptstädtern war groß, als sich Weißwasser im dramatischen Halbfinale gegen Dresden im Penaltyschießen durchsetzte. Und der vorangegangene Ausgleich in letzter Sekunde war eine Klasse Aktion. Gewinner in einer kampfbetonten Partie war die Mädchenreihe um Torfrau Penelope. So nebenbei kann sich Weißwasser heute somit als amtierender Sachsenmeister fühlen. Bleiben noch die Kontrahenten aus Schönheide und Crimmitschau. Susanne, Kathrin, Stefanie und die beiden Sandras haben in Weißwasser im Hotel übernachtet, loben die Eisarena, finden alles sehr angenehm, haben sogar vor der Halle ein Sonnenbad nehmen können und werden bestimmt bald wiederkommen. Nächste Woche veranstalten sie selbst daheim ein Bambini-Turnier, sie wissen wie viel Arbeit dahintersteckt.

Am Ende gewinnt Berlin gegen Weißwasser verdient mit 7:3. Alle Mannschaften bekommen je nach Platzierung einen mehr oder minder großen und goldglänzenden Pokal sowie alle Kinder eine Medaille. Dresden wird Dritter und Crimmitschau/Schönheide Vierter. Auf dem fünften Platz kommen die Gäste aus Bayreuth, danach Wolfsburg und im Spiel um Platz Sieben setzen sich die die Jonsdorfer gegen die sehr junge zweite Mannschaft aus Weißwasser durch.

Bernhard Stefan, Chef des Eissportvereins Lausitzer Füchse; Torsten Pötzsch, Bürgermeister von Weißwasser, und Jürgen Hanke, Schatzmeister des Vereins, sowie Torsten Noack als Vorsitzender des hiesigen Rotary Clubs nehmen die sportlichen Ehrungen vor. Torsten Noack überreicht bei der Gelegenheit einen Scheck über 2 000 Euro an den Verein, Annabell Manns den Hauptpreis über 150 Euro, den ihre zweijährige Schwester Lara in der Tombola gewonnen hatte. Torsten Hannusch bedankt sich mit viel Emotion in der Stimme bei allen Spielern, Offiziellen, Helfern und Zuschauern. Der Glasmacherpokal 2018 ist Geschichte, der nächste folgt in einem Jahr. Und wenn der Aufwärtstrend anhält, heißt der Sieger dann Weißwasser, nach dem dritten Rang vom letzten Jahr.

