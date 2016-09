Junges Blut im Krankenhaus Insgesamt 13 junge Leute sind in dieser Woche ins Team der Helios-Klinik aufgenommen worden: als Azubi, als Berufsstarter oder als FSJler.

Mit einer Zuckertüte sind die Neuen im Team des Helios-Krankenhauses Leisnig in dieser Woche begrüßt worden. © Helios-Klinik

Das Helios-Krankenhaus setzt auf Nachwuchs, den es selbst ausbildet. Deshalb vergrößert sich die Mitarbeiterschaft des Krankenhauses jedes Jahr zum Ausbildungsstart. Vier Jugendliche werden in nächster Zeit lernen, was ein Gesundheits- und Krankenpfleger – so die Bezeichnung des Ausbildungsberufes – wissen und beherrschen muss. Die Dauer der Ausbildung beträgt drei Jahre. „Wir bieten jedes Jahr vier Lehrstellen an, sodass derzeit insgesamt zwölf Azubis in der Klinik in Leisnig den Pflegeberuf erlernen“, sagt Pflegedienstleiterin Uta Reichel.

Hinzu kommt ein Ausbildungsplatz zum operationstechnischen Assistenten, kurz OTA genannt. Dieser wird in Leisnig seit vergangenem Jahr angeboten. Nach ihrem Abschluss können die Absolventen vielfältige Aufgaben im Operationsdienst sowie in den Funktionsbereichen wie Ambulanz/Notfallaufnahme, Endoskopie und Anästhesie übernehmen.

Einen Bewerbermangel, wie in anderen Branchen, spüren die Ausbildungsverantwortlichen im Helios-Krankenhaus noch nicht. „Wir bekommen viele Bewerbungen“, so Uta Reichel. Das schreibt sie zum einen der attraktiven Vergütung nach dem konzerneigenen Tarifvertrag und zum anderen der Überlassung eines Laptops zu, den die Auszubildenden kostenfrei nutzen können. Und es gibt noch einen anderen Punkt: „Nach einem erfolgreichen Abschluss übernehmen wir unsere Azubis in der Regel auch“, so Uta Reichel. So konnten am Donnerstag auch drei der vier ehemaligen Auszubildenden als Pflegekräfte auf den Stationen ins Berufsleben starten.

Eine Chance, um sich zunächst beruflich zu orientieren, nutzen fünf junge Leute, indem sie bei Helios ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) absolvieren. „Dieser Einblick in das sogenannte richtige Leben ist eine tolle Möglichkeit, um herauszufinden, ob der Job als Pflegekraft im Krankenhaus überhaupt etwas für einen ist“, findet die Pflegedienstleiterin. Bisher sei es oft vorgekommen, dass ehemalige FSJler eine Ausbildung in der Klinik aufgenommen haben.

Wer sich für eine Ausbildung in einem Pflegeberuf interessiert, kann für ein Praktikum mit Pflegedirektorin Uta Reichel Kontakt aufnehmen. Dafür gibt es zwei Voraussetzungen: ein Mindestalter von 16 Jahren und mindestens 14 Tage Zeit, damit viele Abteilungen durchlaufen werden können. Bewerbungen um eine Lehrstelle im Ausbildungsjahr 2017 nimmt Personalchefin Heidi Jung bis 31. Dezember 2016 entgegen. (DA/sig)

