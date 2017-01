Junger Pole führt Könige durch Görlitz Katechet Wojciech Dobrolowicz organisiert seit vier Jahren den Dreikönigsumzug an der Neiße. Der Aufwand ist enorm.

zurück Bild 1 von 2 weiter Vereint für den Dreikönigsumzug: Katechet Wojchech Dobrolowicz bespricht sich vor dem Großereignis mit Marian Oleksy, Priester von der St. Johannis-Gemeinde in Zgorzelec. © pawel sosnowski/80studio.net Vereint für den Dreikönigsumzug: Katechet Wojchech Dobrolowicz bespricht sich vor dem Großereignis mit Marian Oleksy, Priester von der St. Johannis-Gemeinde in Zgorzelec.

Beim Dreikönigsumzug ziehen nicht nur an der Spitze drei Könige durch die Straßen, sondern jeder kann sich eine Krone aufsetzen und zum König werden.

Kinder in bunten Gewändern, Fahnenträger und Geistliche in festlichem Ornat ziehen Freitagnachmittag durch die Straßen von Görlitz und Zgorzelec. An der Spitze geht der Mann, dem die Zwillingsstadt ihren Dreikönigsumzug verdankt: Wojciech Dobrolowicz. Der 32-Jährige ist seit Kurzem offiziell Cheforganisator des Ereignisses, das in den vergangenen Jahren stets bis zu 3000 Menschen anzog. Es ist der einzige Dreikönigsumzug, der in zwei Diözesen und zwei Ländern stattfindet. Die Grenznähe an der Neiße macht es möglich. Am gestrigen Freitag fand der Königszug bereits zum vierten Mal in Görlitz und Zgorzelec statt.

Dobrolowicz ist Katechet und lehrt Religion an Zgorzelecer Schulen. Im Alltag ist er außerdem Ortsvorsteher seines Heimatortes Gronow (Gruna), das an der Straße von Lagow (Leopoldshain) nach Nowa Karczma (Neu Kretscham) liegt, und Ratsvorsitzender der Landgemeinde Zgorzelec. Von den Dreikönigsumzügen, die in vielen polnischen Städten stattfinden, hatte er in katholischen Zeitschriften gelesen. Die Idee gefiel ihm, und er nahm Kontakt zur Stiftung für den Dreikönigsumzug in Warschau auf. Bei einer speziellen Schulung erhielt er das Rüstzeug, das für die Organisation eines solchen Großereignisses vonnöten ist. Auf offene Ohren stieß Dobrolowicz mit seinem Vorschlag bei Probst Marian Oleksy von der katholischen Kirchgemeinde St. Johannis in Zgorzelec. Das war im November 2013. Bis zum ersten geplanten Umzug am 6. Januar 2014 blieb nicht viel Zeit. „Probst Oleksy hat die Herausforderung angenommen und zugestimmt, dass die Gemeinde das Ereignis organisiert. Das hat mich sehr gefreut, obwohl ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dass es sehr viel Arbeit wird“, erinnert sich Dobrolowicz.

Viel zu tun haben die Organisatoren in der Tat. Ab November legen sie unter anderem mit der Polizei die Route fest, der der Dreikönigsumzug folgen wird, suchen Sponsoren und halten zahlreiche Besprechungen mit den Rettungsdiensten, der Zgorzelecer Stadtverwaltung und der deutschen Seite ab. Zum Vorbereitungsteam gehören unter anderem Vertreter der Schulen, der Kirchgemeinden in Polen und Deutschland, der Stadtverwaltungen und andere Einwohner beider Städte.

Von Anfang an war klar: „Wir wollten, dass es ein deutsch-polnisches Ereignis wird“, sagt Wojciech Dobrolowicz. Alle Einwohner der Zwillingsstadt und ihrer Umgebung sind dazu eingeladen, unabhängig von ihrer Konfession, betont Probst Marian Oleksy. „Der Dreikönigsumzug hat nicht nur eine religiöse Dimension, er dient auch der Pflege der polnischen Sternsingertradition“, sagt er.

Seit dem ersten Dreikönigsumzug hat sich viel getan. Für mehrere tausend Zloty wurde ein modernes Lautsprechersystem angeschafft. Hinzu kommt das Zubehör wie Fahnen und Flaggen, Liederbücher und Kronen. Jedes Jahr werden neue Kleider gekauft, dank derer der rund dreistündige Festumzug sehr farbenfroh anzusehen ist. Und mit dabei sind in jedem Jahr auch Tiere aus dem Görlitzer Zoo. Direktor Sven Hammer führte das Kamel schon mal einen Tag vor dem Umzug durch die Südstadt, damit es sich an Verkehrslärm und Menschen gewöhnt. Auch an diesem Freitag ging alles gut.

