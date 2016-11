Junger Motorradfahrer verletzt sich schwer

Drei Fahrzeuge gestohlen und eins beschädigt - Polizei sucht Zeugen Görlitz. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu Autodiebstählen, die am vergangenen verlängerten Wochenende in Görlitz geschehen sind. Unbekannte haben im Stadtgebiet drei Fahrzeuge entwendet und einen Pkw beschädigt. In der Wielandstraße versuchten die Täter im Zeitraum von Donnerstagabend bis Montagmorgen, einen VW Golf III zu entwenden. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei einem Ford Mondeo hatten Unbekannte in derselben Straße in der Nacht zu Montag offenbar mehr Erfolg. Das weiße Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen GR-NG 207 war zwei Jahre alt. Den Zeitwert des Wagens schätzte der Eigentümer auf etwa 25.000 Euro. Auch in der Carl-von-Ossietzky-Straße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Montag einen schwarzen BMW 525 D Touring. Den Kombi mit den Kennzeichen GR-CA 228 schätzte der Eigentümer auf etwa 15.000 Euro. Im Nikolaigraben wurde am späten Montagnachmittag ein schwarzer Ford C-Max entwendet. Der ein Jahr alte Wagen hatte die Kennzeichen GR-CL 166. Den Zeitwert des Fahrzeugs bezifferte der Eigentümer auf etwa 18.000 Euro. In allen Fällen hat die Soko-Kfz die Ermittlungen aufgenommen, nach den gestohlenen Pkw wird gefahndet. Die Ermittler suchen Zeugen, die die Taten beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben oder den Fluchtrichtigen der Autos nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion (03581468100) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Unbekannte stecken Auto in Brand Leutersdorf. Am Montagabend hat ein Reifen an einem Auto gebrannt. Der Seat Arosa stand an der Straße der Jugend. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Kriminaltechniker waren zur Spurensicherung vor Ort. Im Polizeibericht ist von Brandstiftung die Rede. Wie genau das Feuer auf dem Vorderreifen ausgebrochen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Mann verläuft sich beim Pilzesammeln Krauschwitz. Ein Hilfesuchender hat sich in Pechern am Montagabend an Anwohner gewandt. Der polnische Staatsangehörige gab an, mit einem Bekannten im Wald Pilze suchen gewesen zu sein. Als die beiden sich offenbar verloren hatten, ging er zur Stelle zurück, an dem sie das Auto abgestellt hatten. Der Wagen war zwischenzeitlich verschwunden. Der Mann fühlte sich erschöpft und wusste nicht, wie er nun zurück nach Hause finden sollte. Beamte des Polizeireviers Weißwasser halfen dem Verirrten und brachten ihn zum Grenzübergang in Bad Muskau, von wo aus er die Heimreise antrat.

Einbrecher stehlen Geld und Schmuck Löbau. Zwischen Montagnachmittag und der Nacht zu Dienstag sind in Georgewitz Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Die Täter durchwühlten das Haus an der Bellwitzer Straße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand haben die Diebe einen vierstelligen Eurobetrag, einen fünfstelligen Betrag in tschechischen Kronen sowie Schmuck und mehrere Uhren entwendet. Der Schaden betrug rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pole fährt ohne Führerschein Görlitz. In der Nacht zu Montag haben in Hagenwerder Beamten des Polizeireviers Görlitz einen 17-jährigen Polen kontrolliert, der ohne gültigen Führerschein unterwegs in einem Kia unterwegs war. Die Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, verboten dem Jugendlichen die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Unbekannte klauen grauen VW Zittau. In der Nacht zu Montag haben Unbekannte ein grauen VW Golf Plus entwendet. Der Wagen mit den amtlichen Kennzeichen DH-R 338 befand sich an der Ludwigstraße. Der Eigentümer bezifferte den Zeitwert des Fahrzeugs auf etwa 6000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen, nach dem Volkswagen wird gefahndet.

Junge Männer versuchen Ortsschild zu stehlen Olbersdorf. Am Montagabend hat eine Gruppe von fünf Personen versucht, das Ortsschild der Gemeinde Olbersdorf auf der August-Bebel-Straße abzuschrauben. Beamten des Polizeirevier Zittau-Oberland erwischten die zunächst Unbekannten auf frischer Tat. Als sie das herannahende Polizeiauto erblickten, versuchten die Tatverdächtigen zu flüchten. Die Beamten stellten drei Heranwachsende Deutsche im Alter von 18 bis 20 Jahren. Am Schild entstand Sachschaden im zweistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt zu der Straftat.

Diebe brechen in Garten ein Görlitz. In der Zeit zwischen Sonnabendabend und Montagvormittag sind Unbekannte in einen Garten an der Leschwitzer Straße eingebrochen. Die Täter stahlen drei elektrische Heckenscheren, eine Motorkettensäge und andere elektrische Geräte. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 800 Euro. An der Laube entstand Schaden in Höhe von circa 250 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Feuerwehr löscht brennende Mülltonne Weißwasser. Am frühen Dienstagmorgen sind Feuerwehr und Polizei in Weißwasser zur Forster Straße geeilt. Dort brannte aus bisher noch ungeklärter Ursache eine Mülltonne. Die Feuerwehr löschte die Flammen schnell. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.