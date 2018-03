Junger Mopedfahrer in Großschönau schwer verletzt

Versuchter Pkw-Diebstahl Görlitz. In der Nacht von Freitag zu Sonnabend haben unbekannte Täter in Görlitz versucht, ein Fahrzeug zu entwenden. Sie drangen in einen VW Golf auf der Salomonstraße ein, bauten die Lenkradverkleidung ab und rissen das Zündschloss heraus. Dabei verursachten sie ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Sachbeschädigung am Berzdorfer See Görlitz. Unbekannte Täter rissen von Freitag zu Sonnabend am Berzdorfer See insgesamt sechs befestigte Warnhinweisschilder ab und beschädigten diese. Zwei der abgerissenen Schilder wurden in den See geworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 180 Euro.

Hochwertiges Fahrrad gestohlen Zittau. Diebe haben am Sonnabendnachmittag in Zittau ein Mountainbike der Marke Specialized gestohlen. Das rot/silberne Fahrrad war mit einem Schloss am Fahrradständer an der Görlitzer Straße in der Nähe des Friedhofs gesichert. Nach dem 2000 Euro teuren Fahrrad wird nun gefahndet.

Betrunken am Steuer unterwegs Weißwasser. In Weißwasser wurde am Samstagabend der 44-jährige Fahrer eines VW an der Kreuzung Bautzener Straße/Straße der Jugend/Prof.-Wagenfeld-Ring kontrolliert. Im Gespräch konnte bei ihm starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden, teilt die Polizei mit. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Den Führerschein musste der Pkw-Lenker den Beamten vor Ort aushändigen. Ihn erwartet nun eine empfindliche Strafe.

Fahrrad aus Keller gestohlen Weißwasser. Unbekannte Täter entwendeten von Freitag zu Samstag ein in einem Gemeinschaftskeller in der Lutherstraße angeschlossenes Mountainbike. Das neongrüne Rad der Marke Berg war circa 410 Euro wert.

Pkw erfasst Kind Zittau. Eine 31-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Freitagnachmittag in Zittau die Keimann-Straße, als plötzlich ein Vierjähriger, ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrbahn betrat. Die junge Frau versuchte noch, nach links auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Junge wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er zur Beobachtung blieb. Am Corsa entstand geringer Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Honda entwendet Görlitz. In Görlitz wurde am Freitagabend, zwischen 19 und 23 Uhr, ein Hoda Civic gestohlen. Das acht Jahre alte Auto mit dem Kennzeichen FG-MG 590 war circa 4500 Euro wert. Es war an der Wielandstraße abgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Reifen zerstochen Neugersdorf. Unbekannte Täter haben in Neugersdorf einen am Beerberg ordnungsgemäß geparkten Seat beschädigt. Sie zerstachen in der Nacht zum Freitag zwei Reifen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.