Junger Mann wirft Scheiben ein Ein 22-jähriger Chaot hat am Montagnachmittag in Zittau randaliert. Laut Polizei war er nicht mehr nüchtern.

Symbolbild © dpa

Zittau. Ein 22-jähriger deutscher Staatsbürger hat am Montag gegen 13.50 Uhr mehrere Scheiben am Beruflichen Schulzentrum an der Hochwaldstraße in Zittau eingeworfen. Darüber informiert Thomas Knaup, Sprecher der Polizieidrektion Görlitz, die SZ auf Nachfrage.

Der junge Mann sei vor Ort von Polizisten gestellt worden. Ein Atemalkoholtest habe den Wert von 1,2 Promille ergeben, so Knaup. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

