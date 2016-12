Junger Mann stirbt auf der A 4 Ein Wagen stößt auf der A4 gegen die Mittelleitplanke, der Fahrer steigt aus. Dann kommt es zum tragischen Unfall.

Die Unfallstelle am Morgen des 3. Dezember. © Roland Halkasch

Der 19-jährige Fahrer eines Citroën Saxo war am frühen Samstagmorgen zwischen dem Autobahndreieck Nossen und der Anschlussstelle Wilsdruff gegen die Mittelleitplanke gefahren. Als er aus seinem Wagen ausstieg, fuhr ein nachfolgender Volvo aus Polen in die Unfallstelle und erfasste den jungen Mann. Er starb durch den Aufprall.

Der 55-jährige Fahrer des Volvo blieb unverletzt, seine 54 Jahre alte Beifahrerin zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 20 000 Euro an. Fast zwei Stunden lang war die A4 Richtung Dresden gesperrt. Danach wurde der Verkehr über den Standstreifen geleitet. Erst am Nachmittag war die Unfallstelle geräumt und die Autobahn wieder frei befahrbar. Durch die Sperrung war es zu kilometerlangen Staus gekommen. (SZ)

