Autofahrerin kommt von glatter Straße ab Weißwasser / Trebendorf. Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Weißwasser und Trebendorf ereignet. Eine 48-Jährige kam auf der winterglatten Straße mit ihrem Renault von der Fahrbahn ab. Das Auto landete im Straßengraben. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand 4000 Euro Sachschaden.

Unbekannte stehlen Klingeltableau Görlitz. In der Nacht zu Montag haben Unbekannte das Klingeltableau eines Mehrfamilienhauses an der Leipziger Straße geklaut. Die Täter entfernten die etwa 40 cm x 60 cm große Messinggussplatte gewaltsam aus der Hauswand. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf 1500 Euro. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz ermittelt.

Betrüger versucht Enkeltrick Löbau. Unbekannte haben am Montagmittag in Löbau versucht, eine 90-Jährige um ihr Erspartes zu bringen. Ein Betrüger rief die Seniorin an, gab sich als ihr Enkel aus und bat die ältere Dame um 15000 Euro. Die Rentnerin begab sich daraufhin in eine Bank am Altmarkt, in der eine Mitarbeiterin auf die 90-Jährige aufmerksam wurde. Gemeinsam riefen sie den richtigen Enkel an, der den Betrugsverdacht der Angestellten bestätigte. Die aufmerksame Bankmitarbeiterin verständigte die Polizei. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

Autoknacker stehlen VW Passat Zittau. Unbekannte haben in den vergangenen zwei Tagen einen blauen VW Passat in Zittau gestohlen. Das 22 Jahre alte Auto mit dem Kennzeichen GR-EM 555 stand an der Schliebenstraße. Der Diebstahl wurde am Dienstagvormittag bemerkt. Der Zeitwert des Autos wurde noch nicht beziffert. Die Soko Kfz ermittelt. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet.

Junger Mann ohne Führerschein hat Autopanne Kodersdorf / Görlitz. Ein 28-Jähriger ist am Montagmittag aufgrund einer Autopanne mit seinem Audi 80 auf dem Seitenstreifen der A 4 zwischen den Anschlussstellen Kodersdorf und Görlitz liegengeblieben. Beamte des Autobahnpolizeireviers Bautzen sicherten die Gefahrenstelle ab. Bei einer Kontrolle von Fahrer und Fahrzeug stellten die Beamten fest, dass dem 28-Jährigen die Fahrerlaubnis bereits entzogen wurde. Die Polizisten erstatteten Anzeige. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen. Über die Nationalität des jungen Mannes konnte die Polizei keine Auskunft erteilen.