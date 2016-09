Junger Mann mit Messer bedroht

Meißen/Radeburg. In der Nacht zu Freitag wurden im Landkreis Meißen gleich drei VW T5 gestohlen. In Radeburg meldeten die Besitzer das Fehlen eines sieben Jahre alten, blauen Transporters auf der Carolinenstraße. In Meißen stahlen die Unbekannten von der Straße Ratsweinberg einen acht Jahre alten schwarzen und von der Hafenstraße einen zehn Jahre alten grauen VW T5. Allen drei Fahrzeuge sind im Landkreis Meißen zugelassen. Angaben zum Wert der gestohlenen Busse liegen derzeit noch nicht vor.

Zigaretten aus Tankstelle gestohlen

Riesa. Diebe hatten es am Freitagabend auf eine Tankstelle an der Rostocker Straße in Riesa abgesehen. Laut Polizei zerschlugen Unbekannte in Zeit von 22.20 bis 22.25 Uhr eine Scheibe des Tankstellenshops. Anschließend nahmen sie eine bisher unbekannte Menge an Zigaretten mit. Angaben zum Schaden liegen bisher nicht vor.