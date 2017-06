Junger Mann geschlagen und beraubt

Trickbetrüger scheitern Nünchritz. Am Montag erhielt ein 78-jähriger Nünchritzer einen Anruf eines Unbekannten. Dieser gab sich als Mitarbeiter des Polizeireviers Riesa aus und teilte mit, dass gegen den Senior ein Haftbefehl aus der Türkei vorliege. Um diesem zu entgehen solle der 78-Jährige in den nächsten fünf Tagen eine „Kaution“ in Höhe von 22.000 Euro auf ein Konto in der Schweiz überweisen. In der Folge erhielt der Mann weitere Anrufe und E-Mails von angeblichen Polizisten des Bundeskriminalamtes. Letztlich wurde der Senior misstrauisch und erstattete Anzeige. Der Geldforderung kam er richtigerweise nicht nach.

Transporter gestohlen Frauenhain. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen weißen Mercedes Sprinter vom Gelände eines Autohauses an der Gröditzer Straße gestohlen. Der Zeitwert des vier Jahre alten Wagens wurde mit rund 28.000 Euro angegeben.

Diebe erbeuten teure Elektrowerkzeuge Radebeul. Am frühen Dienstagmorgen zerschlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Kleintransporters an der Maxim-Gorki-Straße in Radebeul. In der Folge stahlen die Täter Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von rund 10000 Euro aus dem Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden beträgt weitere 1.000 Euro.