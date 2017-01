Junger Mann fährt Seniorin um Die 84-jährige Fußgängerin stürzte schwer, weil sie von einem Pkw erfasst wurde.

In der Breiten Straße in Döbeln fuhr am Mittwoch gegen 10.50 Uhr ein 22-jähriger Autofahrer rückwärts und erfasste dabei eine 84-jährige Fußgängerin.

Die Frau stürzte und erlitt nach dem derzeitigen Erkenntnisstand schwere Verletzungen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

