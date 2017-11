Junger Mann bei Unfall schwer verletzt Der 19-jährige VW-Fahrer kam zwischen Kreba-Neudorf und Reichwalde in den Gegenverkehr. Dann krachte es.

Kreba-Neudorf. Am Dienstagmorgen sind ein VW Golf und ein Opel Astra zwischen dem Krebaer Ortseingang und Reichwalde kollidiert. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber der SZ mitteilt, kam der 19-jährige VW-Fahrer in den Gegenverkehr. Dann krachte es.

Beide Auto kamen nach rechts von der Fahrbahn ab und stießen jeweils gegen einen Baum. Der 19-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der andere Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort vom Notdienst behandelt wurden. An beiden Autos entstand ein Totalschaden von insgesamt 20000 Euro. Die Strecke war bis 9.15 Uhr gesperrt und ist mittlerweile wieder frei, so die Polizeisprecherin. (szo/mrc)

