Gerichtsbericht Jungenstreich landet vor Strafrichter

Wegen Körperverletzung musste sich kürzlich ein Geschäftsmann aus Freital vor Gericht verantworten. Dem 53-Jährigen wurde vorgeworfen, am 27. September vergangenen Jahres einen 16-jährigen Schüler auf dem Gehweg der Poststraße tätlich angegriffen zu haben.

Zur Verhandlung am Amtsgericht in Dippoldiswalde räumte der Deutsche ein, dass es zu einer Rangelei zwischen ihm und dem Geschädigten gekommen war. Allerdings habe er ihn weder gewürgt, noch mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Dem Ganzen vorangegangen sei eine Diskussion um den Verbleib einer Gießkanne und eines Vogelkäfigs, erklärte sein Verteidiger dann. Diese beiden Gegenstände soll der Bruder des Geschädigten tags zuvor aus dem Vorgarten des Hauses der Lebensgefährtin seines Mandanten entwendet haben. Eine Nachbarin hatte das beobachtet. Als die beiden stadtbekannten Brüder dann wieder an dem Grundstück auf der Bahnhofstraße vorbeigekommen waren, hatte der Angeklagte sie deswegen zur Rede gestellt.

„Ich habe gar nicht verstanden, was der von uns wollte“, gab sich der Geschädigte ahnungslos. Er behauptete, dass ein Bruder die Gartendekoration nicht gestohlen hatte – das sei unmöglich, da dieser am betreffenden Tag nicht in Freital gewesen sei. Weiter erzählte der Schüler, dass er während der Diskussion um den Diebstahl lediglich seinem Bruder habe beistehen wollen, aber da habe ihn der Angeklagte schon mit einer Hand am Hals gepackt und mit der anderen geohrfeigt.

Bei der polizeilichen Vernehmung hatte der junge Mann das aber anders dargestellt. Da war die Rede davon, dass der Angeklagte ihn mit beiden Händen gewürgt und ihm dann noch einen gezielten Faustschlag ins Gesicht verpasst hatte. Damit konfrontiert, gab der Jugendliche an, sich nicht mehr genau an alles erinnern zu können, blieb aber dann bei der Version mit der Ohrfeige.

Für eine Verurteilung reichte das dem Gericht nicht. Da die Folgen dieses Vorfalls für den Geschädigten gering waren, sah es von der weiteren Verfolgung der Sache ab und stellte das Verfahren gegen den nicht vorbestraften Angeklagten ohne Auflage ein. Ihm droht damit keine Strafe in der Angelegenheit mehr.

