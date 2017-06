Junge zündelt mit Wunderkerzen Am Montagnachmittag hat in Wutzschwitz ein Schuppen gebrannt. Der Brandstifter ist schnell ermittelt.

Großeinsatz am Montag in Wutzschwitz: Anwohner meldeten den Dachstuhlbrand in einem leer stehenden Gebäude in der Straße An der Jahna. Ein Junge hatte in dem Gebäude gezündelt. © Archiv/André Braun

Noch während die Feuerwehrleute am Montagnachmittag mit den Löscharbeiten beschäftigt waren, wurde der Polizei bekannt, dass möglicherweise ein Kind für den Brand verantwortlich ist. „Der Verdacht hat sich bestätigte. Der Junge hat in dem Gebäude Wunderkerzen abgebrannt. Durch den Funkenflug haben sich Dachbalken entzündet“, teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mit. Verletzt worden sei bei dem Brand niemand. „Nach derzeitigen Erkenntnissen ist kein Sachschaden entstanden. Das Gebäude war ohnehin für den Abriss vorgesehen“, so die Pressestelle.

Anwohner meldeten am Montag kurz nach 17 Uhr einen Dachstuhlbrand in einem leer stehenden Gebäude in der Straße An der Jahna in Wutzschwitz. Beim Eintreffen der Ostrauer Feuerwehr stand der Schuppen lichterloh in Flammen. Deshalb forderte Einsatzleiter Tom Kunath die Drehleiter der Feuerwehr Döbeln an. Das Feuer war rasch gelöscht. Die Wasserversorgung erfolgte über die Tanklöschfahrzeuge sowie den angrenzenden Bach. Dabei kam die mobile Staustelle der Ostrauer Wehr zum Einsatz.

Links zum Thema Feuer vernichtet Schuppen

In dem Gebäude lagerten laut Kunath Stroh, Holz und andere Dinge. 30 Kameraden der Feuerwehren aus Ostrau, Schrebitz, Noschkowitz und Döbeln waren etwa anderthalb Stunden im Einsatz. (DA/je/sol)

zur Startseite