Junge Zamperer sammeln in Schleife für die Klassenkasse Bei der traditionellen Winterverabschiedung versammelten sich am Dienstagmorgen 150 Mädchen und Jungen der Schleifer Grundschule.

Tradition verpflichtet: 150 Mädchen und Jungen der Schleifer Grundschule haben gemeinsam den Winter verabschiedet. © Joachim Rehle

Schleife. Fast im Nebel verschwinden die kleinen Zamperer der Schleifer Grundschule am frühen Dienstagmorgen. Etwa 150 Mädchen und Jungen sind unterwegs, um einer alten Tradition die Treue zu halten: Es geht darum, sich vom Winter zu verabschieden und den Frühling zu begrüßen. Die Kinder aus dem Schleifer Kirchspiel sind am Dienstag dazu in ihren Heimatgemeinden – etwa in Halbendorf oder Trebendorf – unterwegs. Die Schleifer Grundschüler haben sich das Dorf aufgeteilt und ziehen in Gruppen, verkleidet als Eierfrau, Schornsteinfeger oder als Füchse-Fan, durch Schleife. Dabei klappern sie jede Straße ab, in der Hoffnung auf Eier oder ein paar Euro für die Klassenkasse. Schließlich wartet die nächste Klassenfahrt im Sommer bereits. Bevor die Mädchen und Jungen aber in die wohlverdienten Winterferien starten, werden die gesammelten Eier noch für ein schönes Frühstück in die Pfanne oder in den Kochtopf wandern. (szo)

