Junge Wölfe nah an Menschen Wolfswelpen aus dem Milkeler Rudel kommen bei Lohsa bis auf wenige Meter nah. Das ist ungewöhnlich.

Für einige Aufregung sorgen derzeit junge Wölfe, die bei Lohsa den Menschen ausgesprochen nah kamen. Die Welpen sind fünf Monate alt und gehören zum Milkeler Rudel. Die Tiere zeigten bei Begegnungen kaum Fluchtverhalten. Im Gegenteil, sie näherten sich den Menschen neugierig an. Teilweise bis auf wenige Meter. Und sie waren auch nicht aggressiv.

Das ist sehr ungewöhnlich, heißt es dazu aus dem Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“. Es sei zwar bekannt, dass Wolfswelpen neugieriger und weniger vorsichtig reagieren als erwachsene Wölfe. „Das Verhalten dieser Welpen lässt jedoch vermuten, dass sie sich in den letzten Wochen an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt, eventuell sogar positive Erfahrungen mit Menschen gemacht haben.“ Im Rahmen des Sächsischen Wolfsmanagements untersuchen die Biologen des Instituts für Wolfsmonitoring und -forschung in Zusammenarbeit mit dem für die Flächen zuständigen Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft nun vor Ort die Situation im Milkeler Territorium, um die Hintergründe und mögliche Ursachen aufzuklären, sowie dem unerwünschten Verhalten entgegenzuwirken.

Wolfswelpen verbringen in den ersten Lebensmonaten viel Zeit an sogenannten Rendezvousplätzen, wo sie sich viel alleine aufhalten. Die Altwölfe kommen nur sporadisch dorthin, um die Welpen zu füttern. Insbesondere Welpen können gewollt oder auch unbeabsichtigt so stark an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt werden, dass sie die Anwesenheit oder Annäherung von Menschen auf eine deutlich geringere Distanz zulassen als ihre Artgenossen.

Wenn zum Beispiel Menschen sich Welpen wiederholt annähern, gewöhnen sich diese an diese unmittelbare Nähe, so das Wolfsbüro. Deshalb sei es wichtig, das Verhalten dieser Welpen auf keinen Fall zu verstärken. Das heißt, die jungen Tiere sollten keine weiteren Begegnungen mit Menschen haben, die sie mit positiven Erfahrungen verbinden. Sie dürfen auf keinen Fall angelockt oder gar gefüttert werden beziehungsweise in der Nähe von Menschen Nahrung finden. Menschen sollen auch nicht versuchen, sich den Tieren anzunähern, um eventuell ein besseres Foto zu bekommen. Denn das würde den Gewöhnungseffekt verstärken.

Das Milkeler Rudel existiert seit 2008 und hat sein Kerngebiet in der Kernzone des Biosphärenreservates Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft im Landkreis Bautzen. In diesem Jahr werden dort mindestens drei Welpen aufgezogen.

Um einen möglichst vollständigen Überblick über das Verhalten von Wölfen zu erlangen, sind Meldungen über Wolfssichtungen aus der Bevölkerung wichtig. Ansprechpartner sind das Wolfsbüro und die zuständigen Landratsämter und das Lupus-Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Deutschland. (szo)

Kontakt: Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ (035772 46762, kontaktbuero@wolf-sachsen.de), Lupus Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Deutschland (035727 57762, kontakt@lupus-institut.de).

www.wolf-sachsen.de

