Junge Weinprofis ausgezeichnet Mit der Übergabe der Urkunden sind sie jetzt Genussbotschafter des sächsischen Weins.

Brit Weser (rechts) vom Mercure Hotel Riesa hat die Ausbildung bestanden. Die Weinverkostung zusammen mit Katrin Witt ist kein Problem. © Norbert Millauer

Meißen. Schon fast 400 Teilnehmer haben die Ausbildung zum Weinberater in Gastronomie und Handel mit Schwerpunkt auf den sächsischen Wein absolviert. Jetzt sind wieder 17 frischgebackene Weinbotschafter dazu gekommen. Die Absolventen aus Dresden, Riesa, Freiberg, Lohmen, Bad Schandau und dem Kurort Rathen haben am Donnerstag ihre Urkunden auf Schloss Wackerbarth bekommen. Über das gesamte letzte Jahr hinweg haben sie sich ein umfangreiches Weinwissen angeeignet – vom Rebschnitt bis hin zur Lese. Sie verfügen nun über Kenntnisse in der Weinherstellung, Rebsortenkunde, Sensorik, Harmonie von Wein und Speisen sowie über den deutschen und internationalen Weinmarkt.

Die Zusatzqualifikation zum Weinberater wird von der IHK Dresden und dem Staatsweingut Schloss Wackerbarth angeboten für Beschäftigte und Auszubildende aus Hotellerie, Gastronomie und Handel. Am Ende der Seminare müssen sie sich einer zweitägigen Prüfung stellen, zu der auch eine Blindverkostung gehört. (SZ/nis)

