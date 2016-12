Junge von Toyota angefahren In Pirna-Copitz ist ein Achtjähriger mit einem Auto zusammengeprallt. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Pirna. Auf der Hauptstraße in Pirnaer Ortsteil Copitz ist am Freitagnachmittag ein achtjähriger Junge von einem Auto angefahren worden. Das Kind hatte sich bei dem Zusammenprall Verletzungen am Arm und im Gesicht zugezogen. Der Achtjährige wurde vom Rettungsdienst in die Klinik auf den Sonnenstein gebracht. Entgegen seinen Begleitern, die den etwa 20 Meter entfernten Fußgängerüberweg nahe der Bushaltestelle Schulstraße nahmen, hatte sich der Junge in Höhe eines Fahrradladens im auf die Fahrbahn begeben. Laut Augenzeugen wollte er zwischen den Autos hindurch auf die andere Straßenseite. Dort wurde er von einem stadtauswärts fahrenden silbergrauen Toyota Corolla erfasst. Dessen 40-Jähriger Fahrer bremste, konnte aber die Kollision nicht mehr verhindern. Der ist Junge auf der Motorhaube gelandet, er erlitt einen Schock, war aber bei Bewusstsein, als ihn der Notarzt behandelte. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei und nahm die Ermittlungen auf. (SZ)

