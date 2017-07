Junge verschenkt Geld - Nicht ganz freiwillig

Ein kurioser Fall beschäftigt die Polizei in Bad Tölz. Ein 13-Jähriger hatte dort am Samstag viel Geld an Passanten verschenkt. Je 100 bis 2 400 Euro. Einigen kam der unverhoffte Geldsegen später merkwürdig vor, sie meldeten die Schenkung der Polizei. 4 500 Euro kamen so insgesamt im Laufe des Nachmittags auf dem Präsidium zusammen.

Als der Junge nach Hinweisen von Passanten von einer Streife aufgegriffen wurde, hatte er noch immer ein dickes Bündel Scheine bei sich. Er gab an, das Geld von Zuhause mitgenommen zu haben und er wolle so Freunde gewinnen. Doch die Beamten haben Zweifel an dieser Version „Die Suche nach dem tatsächlichen Motiv für die Spendierfreude gestaltet sich recht schwierig“, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Es sei Gegenstand der Ermittlungen, ob womöglich Druck auf den 13-Jährigen ausgeübt wurde, die Scheine zu verschenken - und wenn ja, woher, erläuterte der Beamte. Nach Polizeiangaben handelt es sich nicht um Schwarzgeld. Die Polizei ist dabei herauszufinden, wie viel Geld genau der 13-Jährige bei sich hatte und wie viel davon er verschenkte. (dpa)

