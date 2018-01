Junge Talente gesucht Steinhaus und Kreissparkasse Bautzen rufen wieder zum Wettbewerb „Lampenfieber“ auf. Dabei gibt es diesmal ein paar Neuerungen.

Paul Schneider und Lisa Wendler organisieren den Talentewettbewerb „Lampenfieber“, den Steinhaus und Kreissparkasse Bautzen gemeinsam ausrichten. © Carmen Schumann

Bautzen. Wie viel Kreativität in Jugendlichen schlummert und nur geweckt werden will, zeigt ein Video, das Bautzener Förderschüler für den letzten Talentewettbewerb „Lampenfieber“ drehten. In Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanal (SAEK) hatten sich die Schüler mit dem Puhdys-Song „Das Buch“ auseinandergesetzt, bei dem es um die Bedrohung des Friedens auf der Erde geht. Dieser Beitrag, der 2016 mit einem ersten Preis ausgezeichnet wurde, hätte sich auch als Beitrag für den 2018er-Wettbewerb geeignet, für den jetzt der Startschuss gegeben wurde. Das Motto lautet diesmal nämlich „Frieden ist ...“. Wie Torsten Wiegel vom Steinhaus sagt, wurde das Thema für 2018 bewusst gewählt, weil in diesem Jahr „1 000 Jahre Frieden zu Bautzen“, also das 1 000. Jubiläum des Friedenschlusses zwischen dem deutschen Kaiser Heinrich II und dem polnischen Regenten Boleslaw Chobry begangen wird.

Wie es sich schon in den zurückliegenden Jahren bewährt hat, wird der Wettbewerb in vier Kategorien ausgelobt: Ohr, Auge, Mund & Wort sowie Hand & Fuß. Teilnehmen können junge Bands, Liedermacher, Fotografen, Maler, Filmemacher, Schriftsteller und Theaterleute sowie Sportler und Tänzer. Wie Torsten Wiegel sagt, geht es nicht in erster Linie darum, der Beste zu sein, was das Handwerkliche betrifft. Viel wichtiger sei die Idee, die hinter der jeweiligen Darbietung steckt.

Preisträger stellen sich vor

Auf jeden Fall werden in jeder Kategorie drei erste Preise vergeben. Und natürlich werden sich alle Preisträger auf den entsprechenden Veranstaltungen vorstellen können. Neu ist in diesem Jahr, dass die Veranstaltungen Mund & Wort sowie Hand & Fuß zusammengefasst werden. Diese gemeinsame Veranstaltung für Geschichtenerzähler, Theaterleute, Comedians sowie Artisten und Sportler findet am 2. Juni im Haupthaus des Bautzener Theaters statt. Bands, DJs oder Liedermacher stellen sich am 26. Mai im Rahmen des Bautzener Frühlings auf der Kornmarktbühne vor. Und alle, die sich der Bildenden Kunst verschrieben haben, kommen am 28. April im Steinhaus zum Zuge. Darbietungen, die den Rahmen dieser Veranstaltungen sprengen würden, können auch als Video eingereicht werden. Das betrifft beispielsweise den Reitverein Quatitz, der seine erstmalige Teilnahme bereits zugesagt hat. Auch bereits eine schöne Tradition beim Talentewettbewerb ist, dass im Anschluss daran ein einwöchiges Creative Camp stattfindet, bei dem ein gemeinsames Projekt entwickelt wird. Ob dieses wieder direkt im Steinhaus stattfindet, oder an einem anderen Ort, steht momentan noch nicht fest. Neu ist, dass diesmal auch jüngere Schüler im Alter ab acht Jahren am Wettbewerb teilnehmen können.

Um die Werbung der Teilnehmer, die ihren Wohnsitz im Landkreis Bautzen haben müssen, kümmert sich in diesem Jahr erstmals Paul Schneider, der an der BA Breitenbrunn ein duales Studium der sozialen Arbeit absolviert und dessen praktischen Teil im Steinhaus absolviert. Obwohl der Talentewettbewerb auch über Facebook beworben wird, sei es doch erfolgversprechender, auf mögliche Teilnehmer mit direkten Vor-Ort-Gesprächen zuzugehen, sagt Paul Schneider, dem als Assistentin FSJlerin Lisa Wendler zur Seite steht.

Bewerbungsschluss ist der 31. März 2018.

Infos unter:

www.lampenfieber-bautzen.de oder

www.facebook.com/lampenfieberbautzen

zur Startseite