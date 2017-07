Junge Talente, Erntestaffeln und gläserne Kunstwerke Das war los am Wochenende: In Reichwalde wurde das 43. Dorffest zünftig gefeiert. Im Glasmuseum Weißwasser endete eine sehenswerte Ausstellung.

zurück Bild 1 von 4 weiter Zum Finale standen noch einmal alle Mädchen und Jungen, die an der traditionellen Mini-Playback-Show am Sonnabendnachmittag teilgenommen hatten, auf der Tanzfläche der Freilichtbühne beim 43. Dorffest in Reichwalde. Über eine Stunde feierten die über 60 Kinder und Jugendlichen mit dem begeisterten Publikum eine zünftige Strandparty. Sie alle stellten dabei tänzerisches und musikalisches Können ohne Herzklopfen unter Beweis. © Rolf Ullmann Zum Finale standen noch einmal alle Mädchen und Jungen, die an der traditionellen Mini-Playback-Show am Sonnabendnachmittag teilgenommen hatten, auf der Tanzfläche der Freilichtbühne beim 43. Dorffest in Reichwalde. Über eine Stunde feierten die über 60 Kinder und Jugendlichen mit dem begeisterten Publikum eine zünftige Strandparty. Sie alle stellten dabei tänzerisches und musikalisches Können ohne Herzklopfen unter Beweis.

Die Mannschaft des Dorfclubs (links) und die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr bei der Grasmahd.

Der Sammler Christian Jentsch an einer der Vitrinen, unter anderem auch mit Gläsern von Professor Wagenfeld.

Radiomoderator Silvio Zschage mit Kindern am Glücksrad des Musik-Mix-Mobils des MDR Sachsen .

Reichwalde. Radiomoderator Silvio Zschage ärgert sich am Sonnabendmittag im Freibad Reichwalde ein wenig über sich selbst. Für über eine Stunde verbreitete er hier zum Auftakt des zweiten Tages des 43. Dorffestes gute Laune mit seinem Musik-Mix-Mobil. „Das Freibad ist eine traumhafte Anlage, das Wetter spielt mit und ich habe darauf verzichtet, meine Badehose einzupacken“, sagte der Mann vom MDR 1 Radio Sachsen. Frank Müller, der stellvertretende Vorsitzende des Dorfclubs Reichwalde, hatte ihn und sein Mobil zum Besuch in Reichwalde eingeladen. Mit einem Musikquiz, einem Glücksrad sowie einem Wettrutschen für die Kinder auf der 65 Meter langen Riesenrutsche und natürlich viel Musik zwischendurch gewann er ruckzuck die Sympathien der schnell größer werdenden Gästeschar im Freibad. Im nächsten Jahr will er deshalb gern wieder nach Reichwalde kommen, wenn er denn rechtzeitig dazu eingeladen wird. Das versprach ihm Frank Müller ebenso wie Martin Jackisch, der Vorsitzende des Dorfclubs.

Ab 15 Uhr lichtete sich die Gästeschar im Wasser sowie auf der Liegewiese des Freibades sichtbar. Denn die Mini-Playback-Show lockte nicht nur die Eltern sowie die Geschwister der Kinder, sondern auch die anderen Gäste in Scharen in das Rund vor der Freilichtbühne. Bärbel Kramer versprach den Gästen als Moderatorin: „Wir werden hier eine Sause feiern, das euch die Ohren wackeln.“ Sie versprach nicht zu viel, denn die Mühen der Proben in den Wochen und Monaten seitens der Nachwuchskünstler waren nicht vergebens. Nach dem Auftakt durch die Allerjüngsten folgte ein gelungener Auftritt nach dem anderem. So befand sich schließlich die Leiterin des Kindergartens „Reichwalder Kobolde“ völlig im Einklang mit dem Publikum, als sie zum Finale feststellte, „ihr wart alle Spitze“.

Einsetzender heftiger Wind sowie Regenschauer versprachen für die sich daran anschließenden Erntestaffeln der Frauen und Männer nichts Gutes. Doch die vier Teams, gestellt von den Herren der Schöpfung sowie die beiden Damenmannschaft trotzten den Elementen und gaben ihr Bestes. Die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Reichwalde verwies dabei die Erntestaffel des Dorfclubs auf den zweiten Rang. Bei den Männern kämpfte sich zuerst der Jugendclub gegen Die Zugezogenen und anschließend die Dürrbacher Dorfjugend gegen den Dorfclub in das Finale. Lange sah es hier nach einem Sieg der Dürrbacher aus, doch das rückwärts Einparken des Traktors mit dem Hänger erwies sich als Zünglein an der Waage. Schließlich erkannte die Jury beide Teams als Sieger an. Damit verblieb diesmal der begehrte Pokal bei den Organisatoren. Doch über das Fass Freibier freuten sich schließlich beide Mannschaften.

Weißwasser: Mit einem Fachvortrag von Christian Jentsch aus Lübeck zum Thema „Das Weinglas im Lichte der Trinkkultur“ neigte sich die jüngste Sonderausstellung im Glasmuseum Weißwasser am Sonntagnachmittag ihrem Ende zu. Seit dem 17. Februar 2017 kündeten rund 100 Weingläser von der Sammelleidenschaft des 83-jährigen Professors für technische Chemie im Ruhestand. Seit rund 20 Jahren beschäftigt sich der heute in Lübeck lebende Christian Jentsch intensiv mit diesen zerbrechlichen Kunstgegenständen. Die ältesten Stücke seiner Sammlung stammen aus dem 16. Jahrhundert. Auch die Gegenwart fehlt in seiner umfangreichen Sammlung nicht. Die nächste Sonderausstellung findet ab der zweiten Hälfte des August ihre zeitweilige Heimstatt im Glasmuseum Weißwasser. In deren Mittelpunkt wird voraussichtlich das Werk und das Wirken eines Malers aus der Umgebung des Landschaftsmalers Carl Blechen stehen.

