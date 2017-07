Junge stürzt vier Meter in die Tiefe Ein 11-Jähriger will in der Sächsischen Schweiz über eine Felsspalte springen und rutscht dabei in die Tiefe.

Ein 11-jähriger Junge wird im Labyrinth bei Langenhennersdorf bei einem Bergunfall verletzt. Der Junge rutschte am Montagnachmittag beim Überspringen einer Felsspalte rund vier Meter in die Tiefe. Dabei wurde er am Rücken verletzt. Der Junge war mit einer Gruppe unterwegs. Fünf Kameraden der Bergwacht aus Bad Schandau, Sebnitz und Pirna eilten zum Unglücksort. Der am Boden liegende und ansprechbare 11-Jährige wurde gerettet und erstversorgt. Anschließend wurde er auf einer Korbtrage zum Rettungshubschrauber Christoph 62 aus Bautzen transportiert und danach in die Uniklinik nach Dresden geflogen. Mit im Einsatz war ein Rettungswagen vom DRK aus Bad Gottleuba. Für die Alarmgruppe aus Bad Schandau und Sebnitz war es der 17. Einsatz in diesem Jahr. (mf)

