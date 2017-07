Junge stürzt in die Tiefe Beim Spielen fiel Junge aus knapp 10 Metern Höhe auf den Waldboden. Dabei zog er sich mehrere Verletzungen zu.

Die Bad Schandauer Bergwacht rückte aus, um dem 10-jährigen Jungen zu helfen. © Symbolbild/Marko Förster

Königstein. Ein 10-jähriger Junge verletzte sich am Dienstagmittag, als er am Quirl in die Tiefe stürzte. Er war mit seiner Ferienlagergruppe in der „Baumannhöhle“ gewesen. Beim Herumtoben rutschte er über dem Mundloch der Höhle aus und stürzte etwa acht bis zehn Meter in die Tiefe. Er kam neben dem Höhleneingang auf dem Waldboden auf. Bei dem Sturz zog er sich Platzwunden und Prellungen zu. Eine Rippenfraktur sowie Verletzungen im Bereich der Halswirbelsäule waren nicht auszuschließen. Als die Bad Schandauer Bergwacht eintraf, waren der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber bereits vor Ort. Der Junge wurde in ein Krankenhaus geflogen. (mf)

