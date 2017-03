Junge Sportlerin sucht Unterstützer Leona Göhler will ihre ersten internationalen Wettkämpfe bestreiten. Weil das viel Geld kostet, hofft ihr Verein auf Sponsoren.

Mit 13 nach Portugal und in die Slowakei: Sportakrobatin Leona Göhler vertritt ihren Verein international. © privat

Landeskader, Bundeskader und nun die offizielle Nominierung für die ersten internationalen Wettkämpfe. Die Entwicklung der 13-jährigen Leona Göhler aus Ragewitz ist enorm. Sie trainiert drei- bis viermal pro Woche bei der Abteilung Sportaerobic des ESV Lokomotive Riesa.

Nach dem überraschenden Gewinn der Einzelkonkurrenz beim Pokal der Stadt Eisenberg stehen ab 7. April die Slovak Open in Surany und Ende Mai die International Open Competition + FIG World Cup im portugiesischen Cantanhede auf dem Wettkampfplan. Was eigentlich eine gute Nachricht ist, bringt aber auch eine Herausforderung mit sich. „Trotz der Nominierung durch die verantwortliche Trainerin des Deutschen Turner Bundes bekommen wir keine finanzielle Unterstützung durch den Verband“, so Abteilungsleiter Rainer Fleck. „Wir stehen in den letzten Jahren stets vor demselben Problem. Unsere ehrenamtlichen Trainer bringen die Mädchen auf ein sportliches Niveau, dass sie regelmäßig für internationale Turniere und Meisterschaften nominiert werden. Aber unser kleiner Verein kann diesen enormen finanziellen Aufwand nicht allein stemmen.“ Daher sucht der Verein Förderer und Unterstützer für das Projekt. Wer helfen möchte, kann per E-Mail Kontakt aufnehmen. (SZ)

sportaerobic-riesa@web.de

zur Startseite