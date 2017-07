Junge Spieler schnell integrieren Steve Böttger, Sportlicher Leiter bei der HSG Neudorf/Döbeln, sagt was sich im kommenden Spieljahr ändern soll.

Steve Böttger fungiert bei der HSG Neudorf/Döbeln als Sportlicher Leiter. © André Braun

Steve Böttger, die Handballer der HSG Neudorf/Döbeln haben in der Sachsenliga Rang sieben belegt. Entspricht diese Platzierung den Vorstellungen?

Von der Platzierung her schon. Allerdings hätten wir uns doch ein paar Punkte mehr gewünscht. In dieser Hinsicht ist nach unserer Auffassung für den Aufwand, den wir betrieben haben, zu wenig herausgekommen.

Hat es auch daran gelegen, dass Trainer Michael Schneider schon nach einem Jahr wieder gehen musste?

Sicherlich auch. Vor allem waren es aber interne Unstimmigkeiten, die zur Trennung geführt haben und über die auch vonseiten des Vereins nichts nach außen dringen soll. Wir wollen nach vorn schauen und uns auf die neuen Aufgaben konzentrieren.

Welche Aufgaben sind das?

Wir wollen vor allem die jungen Spieler, die aus der A-Jugend kommen, schnell heranführen. Deshalb haben wir auch die zweite Mannschaft für die Verbandsliga gemeldet. Einfach weil dort die Spielqualität höher ist als in der Bezirksliga und so die jungen Spieler, die ja in der A-Jugend in der Sachsenliga unterwegs sind, noch mehr gefördert werden. Wir wollen ganz einfach zeigen, dass Döbeln gute Spieler entwickeln kann. Das heißt aber auch, dass man den jungen Spielern Vertrauen schenkt und sie entsprechend einsetzt.

Wie soll dieser Weg verwirklicht werden?

Das beginnt bereits in der Vorbereitung, die seit Anfang Juni läuft. Die Spieler der beiden Männermannschaften sowie der A-Jugend trainieren gemeinsam. Zudem soll die Zusammenarbeit zwischen den Teams noch besser funktionieren. Die Trainingseinheiten und Trainingsspiele werden untereinander abgestimmt.

Welche Veränderungen gibt es in der ersten Männermannschaft?

Thomas Schneider von der HSG Riesa/Oschatz ist neuer Trainer sowie Oliver Schörnig neuer Co-Trainer. Sie haben mit Bennet Leuschke, Christopher Nötzel, Kevin Wilke und Florian Schörnig vier neue Spieler im Gepäck. Dagegen haben Ivo Doberenz und Matthias Strehle den Verein verlassen, außerdem Marcel Schumann und Sebastian Blech ihre Karriere in der ersten Mannschaft vorerst beendet.

Gespräch: Frank Korn

zur Startseite