Junge setzt Wohnung in Brand Ein Zehnjähriger hat in seinem Zuhause in Görlitz ein Feuerzeug entdeckt und offenbar damit gekokelt. Die Familie muss nun vorerst woanders unterkommen.

Symbolbild. © Jens Wolf/dpa

Görlitz. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Montagnachmittag in Görlitz zur Jauernicker Straße geeilt. In einem Mehrfamilienhaus qualmte es in einer Wohnung. Die Görlitzer Berufsfeuerwehr löschte die Flammen im Schlafzimmer und Kinderzimmer schnell, berichtet Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. Es gab keine Verletzten.

„Ursache des Brandes war offenbar die Kokelei eines Zehnjährigen“, teilt der Polizeisprecher mit. Der Junge war mit seiner siebenjährigen Schwester allein zu Hause und entdeckte den bisherigen Informationen nach ein Feuerzeug. „Die Kinder konnten sich vor den Flammen rechtzeitig in Sicherheit bringen“, so Knaup. Die Polizei informierte die arbeitenden Eltern und brachte die Geschwister zum örtlichen Revier. Dort wurden sie betreut, bis Vater und Mutter sie gegen 16 Uhr abholten. Die Feuerwehr lüftete die Räume. In welcher Höhe Sachschaden entstanden war, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Vermieter stellte der Familie ein Ausweichquartier zur Verfügung. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. (szo/tc)

