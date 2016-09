Junge Roßweiner organisieren Kino Noch ungefähr drei Monate haben Schüler Zeit, zwei ihrer Ideen für mehr Spaß in der Stadt umzusetzen.

Der Spielplatz am Sputnik musste im Frühjahr abgebaut werden. Für die Neugestaltung der Fläche sind die Vorschläge der Schüler ausdrücklich erwünscht. © DA-Archiv/André Braun

Die Kinogruppe ist voll in der Planungsphase, sagt Roßweins Hauptamtsleiterin Michaela Neubert. Sie und weitere Erwachsene betreuen in einer Art Koordinierungsgruppe das Projekt „Jugend bewegt Kommune“. In dieses Förderprogramm ist Roßwein aufgenommen worden. Weil das Geld – insgesamt 3 000 Euro – bis Jahresende abgerechnet werden muss, bleibt den Akteuren nicht mehr übermäßig viel Zeit, ihre Vorhaben zu realisieren.

„Die jungen Leute sind deshalb auch über die Sommerferien aktiv gewesen“, berichtet Michaela Neubert. So arbeiten sie nach ihren Worten gerade an einer Aufstellung dafür, was ein Kinoabend kosten würde. Dabei muss an eine Menge gedacht werden: Das fängt bei der Vorführtechnik an und wo diese ausgeliehen werden kann, geht über die Miete entsprechender Räumlichkeiten und endet bei der selbst entworfenen und angefertigten Werbung für die Veranstaltung. „All das sollen die Jugendlichen allein zusammentragen. Das ist auch eines der Anliegen des Projektes, dass junge Leute selbst Ideen umsetzen können“, so die Hauptamtsleiterin.

Nicht viel anders sieht es bei der zweiten Projektgruppe aus. Ihr Ziel ist, für die Jugend einen Treffpunkt zu schaffen. Bisher sei der neben dem früheren Sputnik an der Stadtbadstraße gewesen. Als Sputnik ist auch der dortige Spielplatz im Volksmund bezeichnet worden. Den musste die Kommune in diesem Jahr nach nochmaligen Flutschäden abbauen lassen. Auch die Umfrage zu „Jugend bewegt Kommune“ hat ergeben, dass den jungen Leuten in Roßwein ein solcher Treffpunkt draußen fehlt. Für den neuen Spielplatz sind die meisten zu alt. „Jetzt müssen wir anhand der Vorschläge der Schüler wissen, wie die Freifläche aussehen soll und ob dafür überhaupt das Gelände an der Mulde genutzt werden kann“, so Michaela Neubert. Sinn machen würde der Standort durchaus. In unmittelbarer Nähe befinden sich noch ein Bolzplatz und der große Festplatz. Beide Plätze sind nach dem Hochwasser 2013 wieder in Ordnung gebracht worden.

