Junge Ranger auf Tour Der Nationalparknachwuchs der Sächsischen Schweiz besuchte seine Kollegen im Böhmischen und trotzte dem Regen.

Mit Aussicht war nicht viel, schuld war der Nebel. Viel zu entdecken gab es für die Junior Ranger am Wolfsberg bei Brtniky (Zeidler) trotzdem. © Foto: Nationalparkverwaltung

Die Junior Ranger des Nationalparks Sächsische Schweiz lassen sich von schlechtem Wetter nicht beeindrucken. Sie fuhren kürzlich trotz Regen mit viel Optimismus zum Besuch der tschechischen Junior Ranger nach Brtníky (Zeidler) am Rande des Nationalparks Böhmische Schweiz. Die Einladung kam recht kurzfristig, sodass schon die Vorbereitung aufregend war. Von den fünf Gruppen aus Lohmen, Bad Schandau, Königstein und Papstdorf trafen sich 14 Kinder und ihre Betreuer am Nationalparkbahnhof Bad Schandau.

Die Reise mit der Nationalparkbahn mit ihren vielen Tunneln über Sebnitz und der Umstieg in Mikulásovice (Nixdorf) in einen tschechischen Triebwagen waren aus Sicht der Kinder schon ein eigenes Abenteuer. Aber der Aufstieg auf den Vlcí Hora (Wolfsberg) bei nebligem Wetter war trotz schlechter Sicht ebenso eindrucksvoll wie die Spiele zwischendurch. Ganz ohne Sprachbarrieren zeigten die böhmischen Kinder ihren Gästen den Freundschaftsknoten und alle sächsischen Kinder präsentierten diesen dann stolz ihren Eltern. Eine weitere Überraschung gab es nach einem Kräutergartenrundgang im Dorf Vlcí Hora. Dort galt es, in einer Manufaktur ein eigenes Parfüm herzustellen. Die Verständigung lief mit Händen und Füßen, angewandtem Schulenglisch und der Hilfe eines Übersetzers. Für die Betreuer war es schön zu sehen, wie die Kinder das Wiedersehen genossen, berichtet Nationalparksprecher Hanspeter Mayr.

Bereits zum Sellnitzfest Anfang Juni, waren rund 20 böhmische Junior Ranger der Einladung in die Sächsische Schweiz gefolgt und hier von zehn sächsischen Kindern empfangen worden. Anschließend gab es auf der Wanderung von Rathmannsdorf zur Sellnitzwiese viel zu entdecken. Neben einer Biberburg beobachteten die Kinder mit einem großen Fernglas eine Graureiherkolonie oder wilde Bienen, die in alten Bäumen leben.

Besonders gut kamen die Spiele rund um die Ameisen an. Dabei galt es, in drei sprachübergreifenden Gruppen je drei rohe Eier symbolisch so gut zu schützen, dass später die Brut auch starke Störungen aushalten würde. Die Ameisenhügel der Junior Ranger waren dann tatsächlich so gut gebaut, dass alle Eier überlebt haben, auch wenn eine Wildschweinrotte darüber hinweg gezogen wäre.

Insgesamt fanden die gegenseitigen Treffen jetzt schon zum vierten Mal statt. Aus Sicht der Nationalparkverwaltung soll daraus gern eine Tradition werden, denn es sei immer ein Höhepunkt für alle Junior Ranger, wenn sie gemeinsam mit den anderssprachigen Kindern die Umweltbildungsangebote dies- und jenseits der Grenze ausprobieren und Neues hinzulernen. (SZ)

